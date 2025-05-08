9 мая в Нарве: какие меры безопасности готовит полиция?

Уже в эту пятницу пройдет празднование Дня Европы. Всегда особое внимание в этот день уделяется Нарве, которая находится в непосредственной близости к Ивангороду, где с размахом будет отмечаться День победы. Как полиция намеревается обеспечивать порядок в самом восточном городе Эстонии?
Как сообщил руководитель патрульной службы Нарвского отделения полиции Сильвер Пяльсинг, 9 мая на Ратушной площади в Нарве пройдет празднование Дня Европы, а по другую сторону реки, в Ивангороде, в это же время состоится концерт, который жители будут слушать, собравшись на набережной.
«Это означает, что людей будет больше, чем обычно, поэтому полиция, как и в предыдущие годы, 9 мая выйдет на дежурство в усиленном составе, чтобы обеспечить общественный порядок и предотвратить правонарушения. В этот день безопасность в регионе будут обеспечивать как полицейские Идаской, так и Лыунаской префектур», - рассказал Пяльсинг.
В Нарве День Европы отметят большим публичным концертом на Ратушной площади. Кроме того, можно будет посетить языковое кафе, поучаствовать в ориентировочной игре на тему Европы и насладиться концертом молодежных коллективов.
Пяльсинг отметил, что 9 мая в Нарве будут действовать ограничения на движение транспорта в районе набережной и Старого города: в районе колледжа и Темного сада.
«В этих зонах будет запрещена парковка, а отдельные улицы будут полностью перекрыты для движения автомобилей. Жителям и гостям города рекомендуется обращать внимание на дорожные знаки и следовать указаниям полицейских, а также передвигаться по возможности пешком», - сказал Пяльсинг.
Он напомнил, что как в Харьюмаа, так и в Ляэне- и Ида-Вирумаа запрещены собрания, на которых используется символика страны-агрессора и разжигается вражда. Запрет действует с 8 мая по 10 мая.
«Это означает, что не допускаются шествия, митинги и выступления, которые пропагандируют войну и поддерживают преступления путинского режима в Украине с помощью символов, слов или действий», - объяснил руководитель патрульной службы.
Пяльсинг объяснил, что память погибших можно почтить, опустив голову и возложив цветы, но это должно происходить достойно: «Почитание памяти не должно превращаться в оправдание или поощрение ненависти и насилия в отношении других народов или людей».
Запрещено использование символики агрессора, включая флаги СССР и России, военную символику, форму, Z-символику, георгиевскую ленту - все это носить нельзя.
«Если кто-либо заметит символику, поддерживающую агрессию, необходимо сообщить об этом в полицию. Мы реагируем на нарушения как в общественном пространстве, так и в интернете, и по случаям использования запрещенной символики, как правило, начинаем производство по делу о проступке», - отметил Пяльсинг.
Он подчеркнул, что за разжигание вражды и использование символики агрессии предусмотрено наказание - штраф до 2400 евро или арест. «Производство по делу может быть проведено на месте, либо человек может быть задержан и доставлен в участок. Также мы можем реагировать на нарушения и постфактум - например, если информация о них поступит к нам через социальные сети», - заключил Пяльсинг.
Опыт прошлых лет
В прошлом году 9 мая в Эстонии прошел относительно спокойно. «Серьезных конфликтов и инцидентов не произошло, но все же нельзя сказать, что это был спокойный или обычный рабочий день для полиции. Мы привлекли усиленный состав для обеспечения безопасности и выявили несколько нарушений», - сказал тогда Сильвер Пяльсинг.
В тот день было выявлено несколько случаев, связанных с символикой страны-агрессора и нарушениями общественного порядка, по которым были начаты производства о проступке.
Например, сотрудники полиции заметили мужчину с георгиевской ленточкой на улице Койду в Нарве. Полицейские доставили 52-летнего мужчину в участок, где в отношении него было начато производство о проступке. В Кохтла-Ярве было начато расследование в отношении мужчины, который вывесил на окне красный флаг с символикой Советского Союза.
В том году 9 мая в Таллинне полиция выявила три нарушения, связанных с символикой страны-агрессора. В Ида- и Ляэне-Вирумаа было зарегистрировано 24 нарушения, большая часть из которых связана с символикой страны-агрессора. 12 нарушений связаны с размещением символики в интернете, а четыре - с нарушениями в общественных местах. В отношении восьми человек полиция возбудила дело в связи с нарушениями общественного порядка, так как они употребляли алкоголь в общественном месте.