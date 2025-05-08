9 мая в Нарве: какие меры безопасности готовит полиция?

«Это означает, что не допускаются шествия, митинги и выступления, которые пропагандируют войну и поддерживают преступления путинского режима в Украине с помощью символов, слов или действий», - объяснил руководитель патрульной службы.

Пяльсинг объяснил, что память погибших можно почтить, опустив голову и возложив цветы, но это должно происходить достойно: «Почитание памяти не должно превращаться в оправдание или поощрение ненависти и насилия в отношении других народов или людей».

Запрещено использование символики агрессора, включая флаги СССР и России, военную символику, форму, Z-символику, георгиевскую ленту - все это носить нельзя.

«Если кто-либо заметит символику, поддерживающую агрессию, необходимо сообщить об этом в полицию. Мы реагируем на нарушения как в общественном пространстве, так и в интернете, и по случаям использования запрещенной символики, как правило, начинаем производство по делу о проступке», - отметил Пяльсинг.

Он подчеркнул, что за разжигание вражды и использование символики агрессии предусмотрено наказание - штраф до 2400 евро или арест. «Производство по делу может быть проведено на месте, либо человек может быть задержан и доставлен в участок. Также мы можем реагировать на нарушения и постфактум - например, если информация о них поступит к нам через социальные сети», - заключил Пяльсинг.

Опыт прошлых лет