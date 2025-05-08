Знай наших Футболист Амин Оуэртани: мне было не по себе, кругом одни эстонцы, но потом все изменилось

Как говорит исполнительный директор «Левадии» Евгений Гурчиоглуянц, для того чтобы стать топовым футболистом, нужен не только каторжный труд. Везение и удача также играют свою роль - ведь можно быть крутым игроком, но если тебя не заметили, о карьере можно не мечтать.
В жизни Амина Оуэртани везение было - ключевую роль в этом сыграл Владимир Воскобойников, эстонский футболист, нападающий, который сейчас работает помощником тренера сборной Эстонии U17 и спортивным директором футбольного клуба «Левадия».
Так Амин оказался в Детской академии «Инфонета», откуда его пригласили в Элитную лигу - объединенную команду U17 двух детских академий («Инфонета» и «Левадии»). И началось…
С двух лет с мячом
«На самом деле я в футбол играю, сколько себя помню, - рассказывает Амин. - Наверное, с двух лет - у нас поле было рядом, я постоянно с бабушкой туда ходил и играл. Но тогда о футболе речи не шло, это было просто баловство. В шесть лет меня вместо футбола отдали в дзюдо, хотя драться я, если честно, не любил никогда. Наверное, я полгода прозанимался, понял, что это не мое, ушел и пару месяцев был без спорта».
Тогда везение Амина еще не спешило - мальчик начал заниматься тхэквондо.
«У папы был знакомый тренер, я перешел к нему и довольно успешно занимался в течение трех лет, - вспоминает Амин. - Даже занимал призовые места. Но я в тот период был довольно пухлым ребенком, а в тхэквондо соревнования проходили по весовой категории, и я постоянно попадал на бойцов, которые были на 3-4 года старше меня».
После осмотра медики сказали, что нужно менять вид спорта
Такая разница в возрасте означает и опыт: более старшие спортсмены вовсю отрывались на пареньке, и один раз Амин в самом настоящем смысле попал под раздачу, которая и стала тем самым счастливым часом.
«Один раз меня на соревнованиях хорошенько отмолотили, - вспоминает спортсмен. - Все было относительно нормально, восстановился, синяки прошли. Но летом у меня начались сильные головные боли, я не понимал, что происходит. Один раз дошло даже до скорой. После осмотра медики сказали, что нужно менять вид спорта. Правда, я из-за головных болей какое-то время вообще боялся что-то делать, поэтому максимум - это играл с друзьями в футбол во дворе».
Судьба во дворе
Во время одного из таких матчей за игрой стал наблюдать какой-то человек.
«Он просто подошел и наблюдал за нами, а я тоже играл и наблюдал за ним, было интересно, почему этот человек стоит и смотрит на нас, - смеется Амин. - После игры он подошел к нам, представился, дал визитки. Это был Владимир Воскобойников! Я сразу же пошел к маме - вот визитка, звони! Так меня пригласили на тренировку и все началось. Но, конечно, для десятилетнего пацана все это было еще не всерьез, чисто проведение досуга».
Дальше - больше. То, что футбол перестал быть хобби, Амин понял, когда его пригласили на отборочный тур в молодежную сборную, а затем начали звать и на матчи.
«Тогда понял, что меня, кажется, начали замечать, и что это уже серьезно. Когда я первый раз пришел в сборную, очень сильно нервничал, особенно когда позвали на первую игру U15, - рассказывает Амин. - Было не по себе: вокруг одни эстонцы, а я эстонский не особо знал, не мог общаться. Но отыграл матч, и меня начали потихоньку приглашать на игры, появились сначала знакомые, потом друзья, эстонский неплохо подтянул».
Сейчас Амин играет на позиции опорника под номером 54.
«Когда я только пришел, нам дали на выбор список номеров, под которыми можно играть. Я выбирал между 19 и 31 - тут никакой загадки нет, 19 просто нравится, а 31 - у меня день рождения 31 октября. Но в итоге сейчас у меня 54-й номер».
«На самом деле, с номерами игроков нет никакой загадки и особого смысла они не несут - номера сделаны для того, чтобы футболистов было видно на поле, - поясняет Евгений Гурчиоглуянц. - Понятно, что всем хочется какие-то особенные номера, вроде 1 или 7, но тут может возникнуть путаница. Чем старше становятся игроки, тем чаще они начинают двигаться по командам. Например, игрок сборной U17 по регламенту чемпионата может играть за более старшие команды. А в сборную U21 могут спускаться и игроки из главных команды, у которых уже есть определенные номера.
Чтобы не возникало путаницы, когда в U21 играют футболисты с одинаковыми номерами, была разработана система, в которой номера не вступают в конфликт. Ну а до личного выбора номера игрок должен дорасти, это совсем другой уровень».
В центре - самые умные
А вот от позиции игрока на поле зависит намного больше, чем от номера, и тут уже все серьезно, хотя поначалу все меняются и примеряют разные роли. Амин, например, поначалу хотел быть защитником - он никогда не боялся идти в контакт, возможно, благодаря опыту в боевых видах спорта. Затем потом пару месяцев побыл вратарем, потом центральным нападающим и только после этого перешел на свою основную позицию - опорного игрока.
«На самом деле, не понял, в какой момент это произошло: меня просто поставили в центр и сказали, что в центре играют самые умные игроки, я там так и остался, - смеется Амин. - Потом привык, и когда начал подниматься на более высокий уровень, не захотел менять позицию».
«На самом деле, чем взрослее они становятся, тем закрепленнее позиция, - добавляет Евгений Гурчиоглуянц. - У всех все очень индивидуально, некоторые игроки лучше всего проявляются себя на какой-то определенной позиции, а кто-то, наоборот, более универсальный и может играть на разных. В любом случае, тренеры на все обращают внимание, а в Детской академии, где все еще только начинается, тренеры меняются, обмениваются информацией и так формируется роль игрока в команде. Конечно, игроки иногда могут не соглашаться с взглядом тренера, но обычно опыт побеждает».
От Амина на поле зависит если не все, то очень многое: болельщики видят матч сверху, им проще замечать ошибки, руководить игрой и выражать свое негодование, если, по их мнению, игрок занимается на поле не тем. Футболист видит матч на плоскости, и это в разы усложняет все.
«Через меня, в основном, начинаются все атаки, - рассказывает футболист. - Я - связующее звено между защитой и нападением, выполняю функции развития атаки и обороны».
Это значит, что Оуэртани буквально за доли секунды должен определить, кому направит мяч, он должен очень быстро сканировать ситуацию на поле, принимать решение заранее, потому что времени на раздумья просто нет:
«В центре обычно самое большое скопление игроков и приходится быстро решать. Не всегда получается, но стараюсь. На плоскости поле выглядит иначе, все сложнее, игроков не всегда видно, не всегда можно рассчитать расстояние, поэтому иногда приходится трудно. Но если я на сто процентов уверен, что игрок свободен, он получит пас».
На счету Амина есть гол, которым он очень гордится. Это произошло в матче Эсилиги U17 против «Калева» - Амин тогда забил гол с 25 метров. Как говорит сам футболист, такие удары запоминаются на всю жизнь.
Как и в любом спорте, за картинкой, которую видят зрители на поле, спрятана совсем другая: жесткий режим, тяжелый труд, изнурительные тренировки и травмы…
Еще и отличник
«У меня обычный день складывается довольно рутинно, - говорит Амин. - Утром - завтрак, причем каких-то особых ограничений нет, разве что некоторые продукты ем чуть реже - мы следим за питанием и считаем калории, это важно».
«Да, питание в футболе тоже важно, - добавляет Евгений Гурчиоглуянц. - Есть игроки, которые, в принципе, могут себя вообще не ограничивать. А есть те, кому нужно следить за рационом, чтобы не набирать лишнего. Тренеры достаточно строго за этим следят, регулярно проводятся взвешивания, замеры жира. Если тренер посчитает, что игрок не в форме, его могут на время отстранить от участия в играх».
После завтрака Амин отправляется в школу - он заканчивает десятый класс Таллиннского линнамяэского русского лицея, причем является отличником.
«Раньше было тяжело совмещать спорт с учебой - было много матчей и приходилось непросто, - говорит спортсмен. - Сейчас стало полегче, в гимназии относятся с понимаем и всегда отпускают меня на матчи. Честно, в основной школе было сложнее».
А если видел, что кто-то над кем-то издевается, в раздевалке иногда всякое случается, всегда старался утихомирить обидчика
После школы - тренировка. Это еще три часа, потому что спортсмены приезжают за час до тренировки, разминаются, готовятся, а после тренировки иногда задерживаются, чтобы пересмотреть прошлые матчи и проанализировать их.
Мечта стать капитаном
«Сейчас мы подросли, команда стала единым организмом, хотя раньше, когда мы были детьми, могло произойти всякое, даже буллинг был, - говорит Амин. - Сейчас мы уже на новом этапе, началась настоящая командная работа, все пашут, но при этом мы еще и стали друзьями, помогаем друг друга и поддерживаем. Это важно и на матчах».
Кстати, Амин Оуэртани с детства не переносил, когда кого-то цепляют. По натуре спокойный, Амин в команде становится совсем другим человеком.
«Я всегда был командным игроком, возможно, поэтому ушел из тхэквондо - не могу быть один, мне всегда нужны люди вокруг, поддержка. И я сам поддерживаю других, никогда никого в команде не презирал, ни над кем не смеялся, наоборот, всегда старался игрокам помочь. А если видел, что кто-то над кем-то издевается, в раздевалке иногда всякое случается, всегда старался утихомирить обидчика. Приятно, что в командах U17 и U19 игроки ко мне прислушиваются. Было бы здорово в какой-то момент стать капитаном - это одна из моих целей».
Но до капитана нужно дорасти. Как правило, капитана выбирает тренерский штаб, но иногда проводятся и анонимные выборы.
«Это не просто повязка на руке, - объясняет Евгений Гурчиоглуянц. - Это большая ответственность. Тренер, чтобы понять, что происходит внутри команды, зачастую общается именно с капитанами. А если мы говорим о более взрослой команде, то, как правило, в ней выбирается несколько капитанов: основной и запасные на случай замены. Делается это для того, чтобы иметь объективную картину, ведь один человек может быть субъективным. Мнение нескольких даст более точную картину.
Команда - это организм, тут огромное количество разных факторов и тренировки с физподготовкой лишь это половина успеха. А остальное - это эмоциональная составляющая. Чемпионаты не выигрываются на голом энтузиазме, это большая работа и умение тренера сохранять баланс, настрой игроков, чтобы они были мотивированы, выходили на матч в хорошем настроении, получали эмоции, а если поражение - то брали оттуда лишь самое важное и двигались дальше, не впадали в депрессию, что что-то пошло не так. Поэтому выбор капитана важен».
Ради команды можно пойти на все
Спокойствие Оуэртани двоякое: если в обычной жизни парень действительно на редкость рассудителен, то на поле игрок меняется - тут азарт и желание помочь команде перевешивают все.
«Ради хорошего мяча могу пойти на многое, - смеется Амин. - Ради команды - на все. Красных карточек еще не было, но помню сезон, когда шесть или семь желтых карточек заработал, это еще в детском футболе. Сейчас бывают желтые карточки, но меньше. Хотя, если будет надо…»
«На самом деле, штрафные карточки не всегда могут назначаться за какие-то ошибки игроков, - добавляет Гурчиоглуянц. - Иногда это часть стратегии тренера, иногда на поле бывают ситуации, когда надо подставиться, быть более хитрым, понимая, что будет больно, но подвести соперника под желтую карточку или вратаря под фол. Нюансов много».
Кстати, эмоционально выкладываются не только игроки - на тренерах тоже лежит огромная нагрузка. Кто-то по натуре спокойнее, кто-то темпераментнее. Эстония тоже имеет свою специфику - люди здесь более закрытые, а хочется яркого и эмоционального футбола.
«К сожалению, сейчас в футболе складывается тенденция к сведению эмоций к минимуму, например, с арбитром может общаться только капитан, а за попытки выразить свое мнение или недовольство тут же раздаются желтые карточки, - замечает Евгений Гурчиоглуянц. - На на наш взгляд, это неправильно - тренер живой человек, где-то может и голос повысить, где-то и себя показать, постоять за своих футболистов, подсказать что-то, вступить в конфронтацию с соперником. Это же часть команды. И немалая часть!
От тренера во многом зависит подготовка команды, ее выступление. Зритель видит же верхушку айсберга, а то, какая работа за этим стоит мало кто знает».
Стипендия - это признание
Эмоции и азарт превращают в футбол в довольно опасный вид спорта. Амин это проходит буквально на собственной шкуре: совсем недавно он заключил договор с «Левадией» - стал стипендиатом.
Стипендия «Левадии» - что это?
Внутри клуба отслеживаются молодые игроки, и если видно, что футболист потенциально подходит к уровню команды U21, то «Левадия» предлагает ему заключить стипендиальный контракт. Тем самым мотивируется игрок, а клуб страхует себя от того, что талантливого спортсмена переманят к себе конкуренты. Этот контракт приравнен к профессиональному контракту, но все же речь идет о куда меньшей сумме. Тем не менее, она достаточно привлекательна для того, чтобы молодые футболисты не упускали такое предложение.
И буквально сразу получил травму, обиднее всего, что на ровном месте: шел в отбор, неудачно поставил ногу, колено вывернулось и в итоге классическая травма футболиста: разрыв крестообразной связки. Сейчас операция уже позади, но впереди еще полгода восстановления.
«Первые дни было очень тяжело, - вспоминает Амин. - Морально. Знаю многих, кто уходил после такой травмы, но я точно не планирую бросать. Столько лет к этому шел, столько труда. Так что я не сдамся. Сейчас каждый день тренируюсь, разрабатываю ногу, мы ежедневно общаемся с врачом-реабилитологом, так что, надеюсь, я скоро вернусь».
«Конечно, Амину психологически тяжело, - добавляет Евгений. - Молодой парень, хочет играть в футбол, проявлять себя. Сейчас главный вопрос, как он будет это переживать. Но в футбольной практике бывает всякое, например, два года назад у нас был аналогичный случай: подписали профессиональный контракт с Хенри Ярвелайдом, а он не успел сыграть ни одного матча - на третьей тренировке порвал себе кресты. И все, выбыл. Мы год платили деньги, по сути, просто так. Но это спорт и тут бывает всякое. Определенный риск есть всегда».
Но даже сейчас Амин не испытывает никакого страха перед игрой.
«Я знаю, что футбол - жесткий спорт. Но мне никогда не было страшно, возможно, потому что я до этого занимался боевыми искусствами, тогда страх пропал. Меня даже тренеры в пример ставили, потому что я не боюсь контакта, даже с громилами».
«Левадия» хочет растить игроков для главной команды и молодым игрокам у нас непросто.
Евгений Гурчиоглуянц, исполнительный директор «Левадии»
«Тренеры хоть со стороны это все видят, но они тоже не боятся, - размышляет Евгений. - Это футбол. Момент контакта, жесткой игры больше с психологией связан, этому невозможно научить. Игрок должен сам к этому прийти. Чем смелее он будет действовать в раннем возрасте, тем проще ему будет развиваться и переходить во взрослый футбол.
Переход зачастую происходит в достаточно раннем возрасте -16-17 лет, парни могут уже участвовать в чемпионатах, где играют взрослые футболисты, и там с ними никто церемониться не будет. Если футболист психологически не будет готов, это сыграет с ним злую шутку: игрок может остановиться в своем развитии. И это станет препятствием, как бы талантливым ни был футболист.
Но надо понимать, что «Левадия» хочет растить игроков для главной команды и молодым игрокам у нас непросто. Поэтому, хоть из-за такого мы не расстаемся с футболистами, рано или поздно они сами начинают понимать, что, возможно, им нужно выбрать в жизни другой путь. Не из всех получаются футболисты - и это нормально».
За последние 20 лет футбол очень изменился. Современный футбол - это очень много контакта и умение играть в обороне. Можно сказать, что выигрывают команды, которые лучше обороняются, а не те, которые лучше атакуют. Если молодые игроки не готовы к контакту, о чем говорить? Футбол устроен так, что если ты смело идешь в единоборство, то, как правило, ты из него выходишь менее побитым. Если же будешь сомневаться и осторожничать, все это плачевно закончится. Ну а если решил, что идешь в контакт, иди до конца.
Цель Амина Оуэртани - играть на высоком уровне. Можно даже не в одной команде с топовыми игроками, можно против.
«Кумиров своих увидеть хочу, - мечтает Амин. - У меня это, понятное дело, опорники и полузащитники. Очень нравится Дани Себальос из Реала и Педри (Педро Гонсалес Лопес). Когда мы играли со сборной против Испании, у них был один игрок, который тренировался с главной командой, рядом с Педри. Я с ним играл, их высочайший уровень чувствуется сразу».
«Как ни крути, это просто другие люди, - добавляет Евгений Гурчиоглуянц. - Тут даже не в тренировках дело. Это физиологические особенности. Например, темнокожие игроки более сухие, более выносливые. Бразильцы, кажется, рождаются с мячом. К сожалению, в нашем регионе не хватает солнца, у нас другой темперамент - мы чисто физиологически всегда будем отставать.
Поэтому «Левадия» привлекает легионеров - мы хотим быть успешными на европейской арене. Мы хотим наших футболистов окунуть в такую среду - в интернациональный состав. И мы верим, что если будем планомерно и постоянно идти в этом направлении, это принесет плоды. Наша мечта - попасть в группу серьезного европейского турнира - например, Лигу Конференций. И это реалистично. «Флора» это доказала и мы к этому стремимся. Это возможность для молодых футболистов играть на серьезном уровне против серьезных футболистов».
Главный тренер сборной привнес обновление
С приходом нового главного тренера в сборной Эстонии начали происходить перемены, которые радуют всех.
«Первое, что я заметил - омоложение состава сборной, - говорит Амин Оуэртани. - Они добавили живости. Команда стала быстрее, игроки и в атаку выходят, и в обороне спокойнее играют. Видно, что серьезно работают над тактикой: на каждый матч команда будто бы выходит с новой тактикой - разбирают, как играет соперник и под него уже выстраивают свою тактику. Но им еще немного чего-то не хватает.
Правда, мне легко рассуждать с позиции зрителя, я-то с ними еще ни разу не играл и мне не хватает опыта, чтобы оценить такой уровень. Поэтому я пока учусь и работаю над собой. Первую цель достиг - получил стипендию. Я был очень рад! Это мотивация идти и расти дальше. Дело не в деньгах, это немного другое».
Блиц с Амином Оуэртани
- Если пригласят играть за рубеж?
- Да!
- С кем бы ты хотел сыграть?
- «Реал Мадрид».
- Хобби?
- Языки изучаю. Мой папа - араб, и когда я был маленьким, хорошо знал арабский. Сейчас подзабыл, но, думаю, легко восстановлю. Эстонский уже стал вторым языком, английский в процессе, и сейчас начал изучать испанский, пока еще самостоятельно. Еще я пишу музыку, такое спонтанное увлечение, которое появилось в прошлом году. С друзьями обязательно время провожу, хотя и не часто.
- Любимая еда?
- Все просто: пицца.
- Домашние любимцы?
- У меня аллергия на кошек и собак, но вообще я люблю кошек.
- У тебя необычное имя и фамилия: Мохаммед Амин Оуэртани. Часто сталкиваешься с удивлением?
- Ой, да! Имя еще полбеды, меня обычно Амином зовут, а вот фамилия… Не знаю, почему это трудно, но очень часто вместо Оуэртани называют Куэртани. Чего только не было (смеется).
- Куда после школы?
- Скорее всего, медицина. Мне вообще нравится учиться.
- Что может заставить не играть в футбол?
- Такого еще не было.