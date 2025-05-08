Знай наших Футболист Амин Оуэртани: мне было не по себе, кругом одни эстонцы, но потом все изменилось

Блиц с Амином Оуэртани

Амин Оуэртани. Фото: Mihkel Maripuu

- Если пригласят играть за рубеж?

- Да!

- С кем бы ты хотел сыграть?

- «Реал Мадрид».

- Хобби?

- Языки изучаю. Мой папа - араб, и когда я был маленьким, хорошо знал арабский. Сейчас подзабыл, но, думаю, легко восстановлю. Эстонский уже стал вторым языком, английский в процессе, и сейчас начал изучать испанский, пока еще самостоятельно. Еще я пишу музыку, такое спонтанное увлечение, которое появилось в прошлом году. С друзьями обязательно время провожу, хотя и не часто.

- Любимая еда?

- Все просто: пицца.

- Домашние любимцы?

- У меня аллергия на кошек и собак, но вообще я люблю кошек.

- У тебя необычное имя и фамилия: Мохаммед Амин Оуэртани. Часто сталкиваешься с удивлением?

- Ой, да! Имя еще полбеды, меня обычно Амином зовут, а вот фамилия… Не знаю, почему это трудно, но очень часто вместо Оуэртани называют Куэртани. Чего только не было (смеется).

- Куда после школы?

- Скорее всего, медицина. Мне вообще нравится учиться.

- Что может заставить не играть в футбол?

- Такого еще не было.