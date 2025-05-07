Строительство нового здания Эстонского национального телерадиовещания оставило центр Таллинна без электричества

В среду, 7 мая, в первой половине дня в центре Таллинна произошел масштабный сбой электроснабжения - без электричества осталось также Эстонское национальное телерадиовещание (ERR). В Elektrilevi сообщили, что причиной отключения стало строительство нового телецентра, в ходе которого был поврежден подземный кабель.
ERR на своем сайте сообщил, что веб-программа Otse uudistemajast в среду не выйдет в эфир, так как в здании новостной редакции произошел перебой с электричеством прямо перед началом передачи. Программа должна была начаться в 12:00.