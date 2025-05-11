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«Максимальное количество на человека – пять штук»: почему магазины вводят лимиты на товары?

Клиенты все чаще видят таблички в продуктовых магазинах, ограничивающие количество покупаемого товара. Фото иллюстративное.
Клиенты все чаще видят таблички в продуктовых магазинах, ограничивающие количество покупаемого товара. Фото иллюстративное. Фото: Arvo Meeks, Valgamaalane

В продуктовых магазинах все чаще продают товары в ограниченном количестве. Это вызывает тревогу у покупателей: неужели нас ждет дефицит? Представители торговых сетей уверяют, что меры носят временный характер.

В последнее время клиенты все чаще сталкиваются с табличками в продуктовых магазинах, ограничивающими количество покупаемого товара. Так, в одном из магазинов сети Rimi покупательница заметила, что возле упаковок масла марки Smart, обычная цена которого составляет 1,75 евро, было указано акционное предложение - масло продавалось всего за 1,19 евро, а рядом было размещено предупреждение: «Максимальное количество на человека - пять штук».

@helena_khr ♬ original sound - Helena✨
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