«Максимальное количество на человека – пять штук»: почему магазины вводят лимиты на товары?

В последнее время клиенты все чаще сталкиваются с табличками в продуктовых магазинах, ограничивающими количество покупаемого товара. Так, в одном из магазинов сети Rimi покупательница заметила, что возле упаковок масла марки Smart, обычная цена которого составляет 1,75 евро, было указано акционное предложение - масло продавалось всего за 1,19 евро, а рядом было размещено предупреждение: «Максимальное количество на человека - пять штук».