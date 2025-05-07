Индия и Пакистан обменялись ударами. Главное

Спустя две недели после нападения боевиков на туристов в контролируемой Индией части Кашмира индийская армия нанесла серию ударов по объектам в Пакистане и контролируемой им части Кашмира. Пакистан заявил, что сбил несколько индийских истребителей. Это самое ожесточенное вооруженное столкновение двух стран, обладающих ядерным оружием, за последние годы.
В ночь на 7 мая Индия начала операцию «Синдур», нанеся ракетные удары по территории Пакистана и контролируемым пакистанскими властями районам Кашмира.
В Нью-Дели подчеркивали, что целями индийских ударов были не объекты пакистанской армии, а девять объектов, связанных с боевиками, «откуда планировались и направлялись террористические атаки против Индии».
Как утверждают власти Индии, ее военные «продемонстрировали значительную сдержанность в выборе целей и методов их поражения».
Пакистанская армия заявила, что Индия нанесла ракетные удары по Котли, Бахвалпуру и Музаффарабаду, и они пришлись по районам с гражданским населением, а не по террористам.
Как сообщил главнокомандующий армией Пакистана Сайед Асим Мунир, в результате атаки погибли как минимум 26 мирных жителей и еще 46 получили ранения.
Вскоре пакистанские СМИ со ссылкой на источники в органах безопасности сообщили, что вооруженные силы Пакистана поразили штаб бригады индийских вооруженных сил, не уточняя его местонахождения.
Пресс-атташе пакистанской армии также заявил, что Пакистан сбил пять индийских боевых самолетов, в том числе три французских истребителя Rafale и два советско-российских самолета, Су-30МКИ и МиГ-29. Индия это пока никак не комментировала.
По сообщениям с индийской стороны, пакистанская армия открыла артиллерийский огонь на линии разделения в Кашмире.
Полиция Индии сообщила, что в результате ударов Пакистана по подконтрольной ей территории Кашмира погибли 10 человек, еще 48 пострадали.
Утром в среду пакистанская исламистская группировка «Джаиш-е-Мухаммад» (признана в России террористической организацией) заявила, что в результате индийских ударов погибли 10 родственников ее лидера Масуда Азхара, сообщает Reuters.
Нападение на туристов
22 апреля вооруженные люди открыли огонь по группе туристов в Палагхаме - спорной территории в Кашмире, на которую претендуют и Индия, и Пакистан, и которая находится под контролем Нью-Дели. По данным индийской полиции, в результате погибли 26 человек, и еще 17 получили ранения.
Индия и Пакистан оспаривают территорию Кашмира более 70 лет, и уже дважды вели за него полномасштабные войны.
В части Кашмира, находящейся под управлением Индии, с 1989 года действуют вооруженные повстанцы, нападающие как на силы безопасности, так и на мирных жителей.
По числу жертв среди мирного населения расстрел туристов 22 апреля стал самым масштабным нападением в этом регионе за последние 20 лет.
Нападение вызвало всеобщий гнев в Индии, а премьер-министр Нарендра Моди публично заявил, что страна будет искать причастных «до края земли» и что те, кто спланировал и осуществил его, понесут наказание, превосходящее их воображение.
В причастности к нападению Индия обвинила Исламабад. Индийская полиция назвала имена трех из четырех подозреваемых в нападении, указав, что двое из них - граждане Пакистана, а один - местный житель из подконтрольной Индии части Кашмира.
Пакистан отрицает, что мог иметь какое-либо отношение к нападению в Кашмире. В Исламабаде предупредили, что на любой военный авантюризм со стороны Индии будет дан уверенный и решительный ответ.
За прошедшие с тех пор две недели обе стороны приняли друг против друга меры, включая высылку дипломатов, приостановку выдачи виз и закрытие пограничных переходов.
На границе двух стран в последние дни происходили перестрелки, и высказывались предположения, что Индия ответит военными ударами по Пакистану, как она это сделала после нападений боевиков в 2019-м и 2016 году.
События 2019 года
Обострение конфликта между Индией и Пакистаном напомнило события 2019 года. Рассказывает военный обозреватель Русской службы Би-би-си Павел Аксенов
«История, кажется, действительно повторяется - в 2019 году в результате взрыва смертника из группировки «Джаиш-э-Мухаммад» (признана террористической и запрещена в России) погибли 45 индийских полицейских. В ответ Индия ввела против Пакистана санкции и нанесла удар по лагерю боевиков, а кончилось все воздушными боями и сбитым индийским истребителем.
Несмотря на потери, это вполне можно было считать легким исходом - политики Индии и Пакистана смогли договориться, и конфликт стих, не превратившись в полномасштабную войну двух ядерных стран.
В 2019 году Нью-Дели и Исламабаду удалось договориться, но конфликт в Кашмире длится слишком давно, и сейчас политическая ошибка может привести к выходу ситуации из-под контроля.
И поэтому каждое решительное действие сопровождается комментариями, которые оставляют возможность для деэскалации - Индия, например, утверждает, что наносила удары только по лагерям террористов и только из своего воздушного пространства.
Пакистан заявил, что сбил как минимум два индийских самолета - и сообщения о потерях противника, вероятно, тоже призваны успокоить собственное население, снизив накал эмоций».
Реакция на удары
В МИД Китая заявили, что Пекин считает решение Индии нанести удары по Пакистану достойным сожаления.
Китай, который много десятилетий поддерживает союзнические отношения с Пакистаном, озабочен складывающейся ситуацией и призывает обе стороны к сдержанности, заявили в китайском дипведомстве.
Посольство Индии в США объявило, что советник по национальной безопасности Аджит Доваль поговорил с госсекретарем США Марко Рубио и рассказал ему о действиях, предпринятых Индией.
Рубио написал в сети Х, что он внимательно следит за ситуацией.
Президент США Дональд Трамп на вопрос журналистов о новом витке конфликта Индии и Пакистана сказал: «Я только надеюсь, что это все очень быстро закончится».
В среду в Дели с посреднической миссией должен прилететь министр иностранных дел Ирана Саед Аббас Арагчи. Он планирует встретиться с президентом Дроупади Мурму и главой МИД Индии Субраманьямом Джаишанкаром.
Иран вызвался посредничать в разрешении новой фазы конфликта между Индией и Пакистаном.
В начале этой недели Арагчи посетил Исламабад и поговорил там с командующим пакистанской армией генералом Сиедом Асимом Муниром и премьер-министром Шахбазом Шарифом. Правда, согласно заявлению Тегерана, они обсуждали отношения Пакистана и Ирана.
Власти Индии настаивают на своей правоте.
«Разведка и мониторинг террористических модулей, базирующихся в Пакистане, показали, что надвигаются дальнейшие атаки на Индию, поэтому было необходимо нанести упреждающие и предупредительные удары», - заявил первый замминистра иностранных дел Викрам Мисри.
На совместном брифинге индийских военных и министерства иностранных дел были перечислены прошлые атаки, в которых Индия обвиняет Пакистан. Мисри заявил, что Пакистан ничего не сделал для борьбы с «террористической инфраструктурой» после нападения на туристов в Кашмире.