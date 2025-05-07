Индия и Пакистан обменялись ударами. Главное

Жители деревни собрались у обломков предположительно сбитого самолета. Фото: Getty Images

Нападение на туристов

22 апреля вооруженные люди открыли огонь по группе туристов в Палагхаме - спорной территории в Кашмире, на которую претендуют и Индия, и Пакистан, и которая находится под контролем Нью-Дели. По данным индийской полиции, в результате погибли 26 человек, и еще 17 получили ранения.

Индия и Пакистан оспаривают территорию Кашмира более 70 лет, и уже дважды вели за него полномасштабные войны.

В части Кашмира, находящейся под управлением Индии, с 1989 года действуют вооруженные повстанцы, нападающие как на силы безопасности, так и на мирных жителей.

По числу жертв среди мирного населения расстрел туристов 22 апреля стал самым масштабным нападением в этом регионе за последние 20 лет.

Нападение вызвало всеобщий гнев в Индии, а премьер-министр Нарендра Моди публично заявил, что страна будет искать причастных «до края земли» и что те, кто спланировал и осуществил его, понесут наказание, превосходящее их воображение.

В причастности к нападению Индия обвинила Исламабад. Индийская полиция назвала имена трех из четырех подозреваемых в нападении, указав, что двое из них - граждане Пакистана, а один - местный житель из подконтрольной Индии части Кашмира.

Пакистан отрицает, что мог иметь какое-либо отношение к нападению в Кашмире. В Исламабаде предупредили, что на любой военный авантюризм со стороны Индии будет дан уверенный и решительный ответ.