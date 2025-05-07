«Это не сбои»: Кремль заявил, что москвичам надо с пониманием относиться к ограничениям интернета на 9 мая

«Могут быть ограничения в работе. Это не сбои, это ограничения в работе мобильного интернета по понятным причинам. И, конечно, здесь нужно абсолютно с пониманием к этому относиться, - сказал Песков. - Мы должны учитывать то, скажем так, опасное соседство, которое мы имеем».