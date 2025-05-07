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«Это не сбои»: Кремль заявил, что москвичам надо с пониманием относиться к ограничениям интернета на 9 мая

Репетиция военного парада в Москве. 7 мая 2022 года. Иллюстративное фото.
Репетиция военного парада в Москве. 7 мая 2022 года. Иллюстративное фото. Фото: YURI KOCHETKOV

Жители Москвы должны быть готовы к ограничениям в работе мобильного интернета в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По мнению представителя Кремля, гражданам следует с пониманием отнестись к этому.

«Могут быть ограничения в работе. Это не сбои, это ограничения в работе мобильного интернета по понятным причинам. И, конечно, здесь нужно абсолютно с пониманием к этому относиться, - сказал Песков. - Мы должны учитывать то, скажем так, опасное соседство, которое мы имеем».

Он добавил, что ограничения могут производиться по мере необходимости до 10 мая включительно, пока в Москве будут находиться иностранные гости.

  • В Москве и Подмосковье с 5 мая происходят сбои в работе мобильных операторов. По словам местных властей, ограничения в работе мобильного интернета возможны из-за подготовки мероприятий по случаю 80-летия Дня Победы. 7 мая на фоне генеральной репетиции парада на Красной площади в Москве стали с перебоями работать платежные системы, приложения банков, служб такси и доставок.
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