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Тартуская горуправа планирует повысить земельный налог

Фото статьи
Фото: Sille Annuk

Тартуская горуправа предложила горсобранию установить новые ставки земельного налога с 2026 года и ограничить рост налога пределом в 50%. Большинства жителей, зарегистрированных в Тарту, изменения не коснутся - для земли под основным жильем предлагается ввести налоговое освобождение в размере до 500 евро.

Этими изменениями власти Тарту стремятся привести налогообложение земли в большее соответствие с ее реальной рыночной стоимостью. Ставка налога будет фиксированным процентом от стоимости земли, утвержденной Земельным департаментом. Последняя переоценка проводилась в 2022 году, и с 2001 года стоимость земли в Тарту в среднем выросла в 14,5 раза, в поселке Мярья - в 38,5 раза, а в Ильматсалу - в 36 раз.

Поскольку земельный налог до сих пор в значительной мере основывался на оценке 2001 года, сумма налога, которую уплачивают владельцы участков, значительно отставала от реальной стоимости земли, отметили в горуправе. 

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