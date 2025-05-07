Тартуская горуправа планирует повысить земельный налог

Этими изменениями власти Тарту стремятся привести налогообложение земли в большее соответствие с ее реальной рыночной стоимостью. Ставка налога будет фиксированным процентом от стоимости земли, утвержденной Земельным департаментом. Последняя переоценка проводилась в 2022 году, и с 2001 года стоимость земли в Тарту в среднем выросла в 14,5 раза, в поселке Мярья - в 38,5 раза, а в Ильматсалу - в 36 раз.