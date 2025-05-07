Украинцы могут бесплатно пройти курсы эстонского языка

Обучение на предлагаемых курсах можно начать в мае, июне, июле или августе этого года. Занятия будут проходить как онлайн, так и оффлайн - в Кейла, Таллинне, Тарту, Пярну, Рапла, Валга и Вильянди.

Статус международной защиты обязывает граждан Украины, прибывших в Эстонию из зоны боевых действий, пройти предусмотренные программой Settle in Estonia курсы эстонского языка на уровни A1, A2 и B1, а также курсы по адаптации, знакомящие с повседневной жизнью в Эстонии. Участие в курсах и тренингах важно для продления статуса международной защиты.

Граждане Украины могут выбрать подходящие курсы эстонского языка и курсы по адаптации из числа тех, где еще остались свободные места. Актуальную информацию о наличии мест на курсах эстонского языка можно найти на сайте самообслуживания программы Settle in Estonia, где сразу же можно зарегистрироваться на подходящий курс.