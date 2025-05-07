Эстония закрыла небо для VIP-рейсов из Кубы и Бразилии в Москву к 9 мая

Министерство иностранных дел Эстонии заявило, что страна запретила использование своего воздушного пространства для полетов на парад 9 мая в Москву и обратно.
«Вопрос о допуске в воздушное пространство Эстонии для полетов на парад 9 мая в Москву даже не стоит – Эстония не намерена каким-либо образом поддерживать проведение этого мероприятия. Мы также обратили внимание наших коллег в Европейском союзе, что Россия является страной, начавшей и продолжающей войну в Европе. Поэтому участие в организуемых ею пропагандистских мероприятиях должно быть полностью исключено», - заявил Маргус Цахкна.
Эстония уже запретила транзитные перелеты через свое небо для VIP-рейсов из Кубы и Бразилии, направляющихся в Москву и обратно. Подобные разрешения не будут выдаваться или будут отменяться для всех рейсов, связанных с мероприятиями, приуроченными к 9 мая в столице России.