Эстония закрыла небо для VIP-рейсов из Кубы и Бразилии в Москву к 9 мая

«Вопрос о допуске в воздушное пространство Эстонии для полетов на парад 9 мая в Москву даже не стоит – Эстония не намерена каким-либо образом поддерживать проведение этого мероприятия. Мы также обратили внимание наших коллег в Европейском союзе, что Россия является страной, начавшей и продолжающей войну в Европе. Поэтому участие в организуемых ею пропагандистских мероприятиях должно быть полностью исключено», - заявил Маргус Цахкна.