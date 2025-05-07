Elke: с наступлением весны авторынок показывает признаки оживления, но еще отстает от уровня прошлого года

По оценке Райдо Розенфельда, руководителя дилерских центров Toyota Elke в Мустакиви и Мустамяэ, на рынке наблюдаются признаки восстановления, и такие изменения вполне ожидаемы.

«Хотя по сравнению с прошлым годом мы все еще в минусе, тенденция направлена вверх - в январе спад составлял более 66%, в апреле уже менее 35%. Это говорит о том, что рынок, вероятно, уже достиг дна и теперь движется в сторону постепенной стабилизации», - говорит Розенфельд.

В апреле Toyota сохраняет уверенное лидерство на рынке - было зарегистрировано 389 новых автомобилей этой марки, что составляет почти треть от общего числа регистраций. «Как лидер рынка мы чувствуем ответственность за поддержание его активности и продолжаем предлагать сильные акции и все более популярные гибридные автомобили», - отмечает Розенфельд.

По словам Розенфельда, с приходом весны ощущается некоторое оживление покупательской активности, однако общий спрос еще сдерживается экономической неопределенностью. «Покупки со стороны частных лиц и компаний становятся более обдуманными, многие откладывают приобретение нового автомобиля. Также наблюдается некоторое смещение предпочтений в сторону подержанных машин», - добавляет он.

Это подтверждает и статистика продаж подержанных автомобилей в представительстве Elke в Таллинне - если в январе спад продаж составлял 52,7% по сравнению с прошлым годом, то в апреле он снизился до 26,2%. «Сегмент подержанных автомобилей восстанавливается быстрее, поскольку покупатели ищут более доступные альтернативы», - подчёркивает Розенфельд.

Среди предпочтений потребителей по-прежнему лидируют гибридные автомобили - в категории M1 в апреле было зарегистрировано 675 новых гибридов. За ними следуют автомобили с бензиновым двигателем (220), с дизельным (113) и электромобили (73). В категории N1 среди коммерческого транспорта продолжают доминировать дизельные автомобили (232), в то время как доля бензиновых, гибридных и электрических остается скромной - 14, 10 и 6 регистраций соответственно.

По словам Розенфельда, цифры отражают практичное мышление потребителей. «Выбор типа топлива в первую очередь зависит от потребностей и чувствительности к цене. Гибриды хорошо подходят для городской среды и в настоящее время являются для многих компромиссом между стоимостью и воздействием на окружающую среду. Дополнительным фактором в их пользу служат более низкие ежегодный налог и регистрационный сбор», - объясняет он.