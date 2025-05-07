Состояние критическое: в Тапа мужчине выстрелили в голову

Во вторник вечером в Тапа во время конфликта 33-летний мужчина выстрелил другому в голову из пневматического оружия. Пострадавший получил тяжелое ранение и в критическом состоянии был доставлен в больницу, где врачи борются за его жизнь. Стрелка задержала полиция.
Руководитель раквереской следственной группы Диана Таммеканд заявила, что, к сожалению, подобные случаи не являются редкостью и вызывают серьезную обеспокоенность. По ее словам, предметы, внешне неотличимые от настоящего огнестрельного оружия, слишком легко доступны, и полиция ежедневно сталкивается с инцидентами, связанными с оружием или предметами, которые его имитируют.