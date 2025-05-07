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Состояние критическое: в Тапа мужчине выстрелили в голову

Фото статьи
Фото: Ain Liiva

Во вторник вечером в Тапа во время конфликта 33-летний мужчина выстрелил другому в голову из пневматического оружия. Пострадавший получил тяжелое ранение и в критическом состоянии был доставлен в больницу, где врачи борются за его жизнь. Стрелка задержала полиция.

Руководитель раквереской следственной группы Диана Таммеканд заявила, что, к сожалению, подобные случаи не являются редкостью и вызывают серьезную обеспокоенность. По ее словам, предметы, внешне неотличимые от настоящего огнестрельного оружия, слишком легко доступны, и полиция ежедневно сталкивается с инцидентами, связанными с оружием или предметами, которые его имитируют.

«Ситуации с оружием - это вызовы с наивысшим уровнем угрозы для полиции. Как и обычные люди, полицейские не могут с расстояния определить, с каким именно оружием имеют дело. Пневматическое оружие, оружие для страйкбола и стартовые пистолеты внешне неотличимы от настоящего огнестрельного оружия - ни по виду, ни по звуку выстрела. Поэтому на подобные вызовы полиция всегда выезжает с готовностью к тому, что у человека может быть настоящее оружие», - пояснила Таммеканд.

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