Состояние критическое: в Тапа мужчине выстрелили в голову

Руководитель раквереской следственной группы Диана Таммеканд заявила, что, к сожалению, подобные случаи не являются редкостью и вызывают серьезную обеспокоенность. По ее словам, предметы, внешне неотличимые от настоящего огнестрельного оружия, слишком легко доступны, и полиция ежедневно сталкивается с инцидентами, связанными с оружием или предметами, которые его имитируют.

«Ситуации с оружием - это вызовы с наивысшим уровнем угрозы для полиции. Как и обычные люди, полицейские не могут с расстояния определить, с каким именно оружием имеют дело. Пневматическое оружие, оружие для страйкбола и стартовые пистолеты внешне неотличимы от настоящего огнестрельного оружия - ни по виду, ни по звуку выстрела. Поэтому на подобные вызовы полиция всегда выезжает с готовностью к тому, что у человека может быть настоящее оружие», - пояснила Таммеканд.