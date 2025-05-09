ЧМ по хоккею Смотрите трансляцию церемонии открытия чемпионата мира и матч Швеция - Словакия

С 9 по 25 мая в Швеции и Дании пройдет чемпионат мира по хоккею с шайбой, в котором примут участие лучшие команды мира. Kanal 7 эксклюзивно покажет эстонским любителям спорта 30 матчей.
В этом году ЧМ обещает быть еще интереснее – это последний чемпионат мира перед зимней Олимпиадой и множество хоккеистов приедут на соревнования в надежде проявить себя и войти в состав олимпийской сборной.
Смотрите церемонию открытия чемпионата мира по хоккею и трансляцию матча Швеция - Словакия. В студии Дмитрий Пютсепп и Николай Мамаджанов.