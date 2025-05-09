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ЧМ по хоккею Смотрите трансляцию церемонии открытия чемпионата мира и матч Швеция - Словакия

С 9 по 25 мая в Швеции и Дании пройдет чемпионат мира по хоккею с шайбой, в котором примут участие лучшие команды мира. Kanal 7 эксклюзивно покажет эстонским любителям спорта 30 матчей.

В этом году ЧМ обещает быть еще интереснее – это последний чемпионат мира перед зимней Олимпиадой и множество хоккеистов приедут на соревнования в надежде проявить себя и войти в состав олимпийской сборной.

Смотрите церемонию открытия чемпионата мира по хоккею и трансляцию матча Швеция - Словакия. В студии Дмитрий Пютсепп и Николай Мамаджанов.

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