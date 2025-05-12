ЧМ по хоккею Смотрите в прямом эфире! Команды США и Швейцарии в матче группы B

В этом году ЧМ обещает быть еще интереснее – это последний чемпионат мира перед зимней Олимпиадой и множество хоккеистов приедут на соревнования в надежде проявить себя и войти в состав олимпийской сборной.

Сегодня в рамках соревнований сбоорная США встретится со сборной Швейцарии. Напомним, что накануне американцы уверенно обыграли венгров в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2025, проходящего в датском Хернинге.

Встреча завершилась со счётом 6:0 в пользу США, которые не пропустили ни одной шайбы за первые два матча турнира. В 1-м туре США разгромили Данию (5:0).