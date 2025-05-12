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ЧМ по хоккею Северные соседи сойдутся в ледовой схватке: смотрите матч между Финляндией и Швецией

С 9 по 25 мая в Швеции и Дании пройдет чемпионат мира по хоккею с шайбой, в котором примут участие лучшие команды мира. Kanal 7 эксклюзивно покажет эстонским любителям спорта 30 матчей.

В этом году ЧМ обещает быть еще интереснее – это последний чемпионат мира перед зимней Олимпиадой и множество хоккеистов приедут на соревнования в надежде проявить себя и войти в состав олимпийской сборной.

Накануне в матче против Франции сборная Финляндии в овертайме сумела отыграться со счета 1:3.

Сборная Швеции победила команду Австрии со счетом 4:2 (0:0, 1:1, 3:1). Шведы выиграли второй матч и лидируют в таблице группы А, сборная Австрии потерпела второе поражение в двух играх.

Смотрите трансляцию матча Финляндия - Швеция. В студии Олексий Лубнин и Николай Мамаджанов.

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