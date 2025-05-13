ЧМ по хоккею Ледовые баталии чемпионата мира: не пропустите матч Норвегия – Германия

С 9 по 25 мая в Швеции и Дании пройдет чемпионат мира по хоккею с шайбой, в котором примут участие лучшие команды мира. Kanal 7 эксклюзивно покажет эстонским любителям спорта 30 матчей. Предлагаем присоединиться к трансляции матча Норвегия – Германия.
Напомним, что в стартовом матче на чемпионате мира по хоккею 2025 года норвежцев сенсационно обыграла сборная Казахстана – 1:2.
Но затем казахи проиграли Германии, уступив со счетом 1:4.
Сегодня станет известно, кто победит в матче Норвегия – Германия. В студии Олексий Лубнин - Дмитрий Пютсепп.