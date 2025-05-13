ЧМ по хоккею Смотрите в прямом эфире: Канада и Франция играют на чемпионате мира

С 9 по 25 мая в Швеции и Дании пройдет чемпионат мира по хоккею с шайбой, в котором примут участие лучшие команды мира. Kanal 7 эксклюзивно покажет эстонским любителям спорта 30 матчей. Предлагаем присоединиться к трансляции матча Канада – Франция.
Напомним, что в первом матче сборная Канады разгромила Латвию — 7:1. По две шайбы забросили форварды Кент Джонсон и Трэвис Конекны. А вратарь канадцев Марк-Андре Флери провел дебютный матч за национальную команду. 40-летний голкипер, который завершил карьеру в НХЛ, был в заявке на Олимпиаде-2010, но не провел ни одной игры.
Франция в матче с Финляндией едва не устроила сенсацию, но все же была вынуждена смириться с поражением.
Сегодня в прямом эфире будет транслироваться матч между сборными Канады и Франции. В студии Олексий Лубнин - Дмитрий Пютсепп.