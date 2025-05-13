Повтор Канада всухую обыграла Францию и продолжает лидировать

В заключительном периоде сначала Хорват реализовал численное преимущество, а за девять минут до конца точку в матче поставил Брэндон Монтур. Канада продолжает идти без потерь: три победы, разница забитых и пропущенных шайб — 16:1.

По броскам по воротам преимущество было у Канады — 36 против 15 у Франции. Игра прошла корректно: канадцы получили только одно удаление, французы — два.

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В группе B первую победу одержала сборная Венгрии, которая со счетом 4:2 обыграла Казахстан.

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Перед матчем:

Главный фаворит турнира - сборная Канады - выиграла оба предыдущих поединка. Сначала она одержала победу над Словенией со счетом 4:0, затем уверенно обыграла Латвию — 7:1, хотя по ходу встречи уступала 0:1. Таким образом, если раньше у канадцев на чемпионатах мира иногда возникали сложности с раскачкой, то сейчас команда набрала отличный темп.

По итогам двух туров французы расстроены: во-первых, в воскресенье французы за полторы минуты до конца матча вели со счетом 3:1 против Финляндии, но позволили сопернику сравнять результат и уступили в овертайме. А во-вторых, в субботу им не удалось повторить уровень игры, показанный против финнов, и Франция проиграла Латвии — 1:4.