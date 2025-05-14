ЧМ по хоккею Противостояние в прямом эфире: Латвия против Швеции уже скоро!

Напомним, что в прошлом матче Латвия обыграла Словению со счетом 5:2. Заброшенными шайбами у латышей отметились Кристиан Рубинс, Анри Равинскис, Мартиньш Дзиеркалс, Данс Лочмелис и Эдуард Тралмакс. За словенскую сборную голы забили Марцель Махковец и Блаж Грегорц.

Латвия одержала свою вторую победу в трех сыгранных матчах в группе А. Словения уступила во всех трёх встречах.

В матче Швеции с Финляндией свою третью победу одержала сборная Швеции – 2:1. В составе победителей отличились Лео Карлссон и Йонас Бродин. У финнов единственную шайбу забросил Харри Песонен.

Благодаря этой победе шведы с девятью очками возглавили группу «А». Сборная Финляндии осталась на третьей строчке (5 очков).