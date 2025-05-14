Повтор Швеция, разгромив Латвию, продолжает чемпионат мира без потерь

С 9 по 25 мая в Швеции и Дании пройдет чемпионат мира по хоккею с шайбой, в котором примут участие лучшие команды мира. В среду в группе А чемпионата мира по хоккею встретились сборные Латвии и Швеции, и шведы одержали уверенную победу со счетом 6:0. Прямую трансляцию матча вели Kanal 7 и RusPostimees.ee.
Первая двадцатиминутка прошла в равной борьбе, но счет открыт не был. Во втором периоде Швеция быстро вышла вперед 2:0: с разницей всего в двенадцать секунд шайбы забросили Расмус Андерссон и Антон Бенгтссон.
В заключительном периоде преимущества шведов стало еще более заметным: отличились Лукас Реймонд, Адам Ларссон, Мика Зибанежад и Элиас Линдхольм. В итоге Швеция одержала разгромную победу со счетом 6:0 и продолжает чемпионат мира без потерь. Латвия, одержавшая две победы, занимает четвертое место в группе А.
В других матчах, прошедших в среду, Словакия обыграла Францию со счетом 2:1, а сборная США одержала трудную победу над Норвегией — 6:5.
Матч комментировали Алексей Коханенко - Дмитрий Пютсепп.
Накануне матча
Сборная Латвии, сенсационно завоевавшая бронзу чемпионата мира в 2023 году, начала турнир с победы над Францией со счетом 4:1. Затем латвийцы уступили Канаде 1:7, хотя первыми открыли счет в матче. Во вторник команда вернулась на победную дорожку, одолев сборную Словении - 5:2.
Швеция проводит нынешний турнир без поражений. Сначала была разгромлена Словакия - 5:0, однако последующие встречи были более напряженными. Австрию удалось обыграть 4:2, хотя еще за три минуты до конца матча шведы уступали 1:2. В понедельник команда сыграла с принципиальным соперником - Финляндией - и одержала победу 2:1.