Повтор Швеция, разгромив Латвию, продолжает чемпионат мира без потерь

Первая двадцатиминутка прошла в равной борьбе, но счет открыт не был. Во втором периоде Швеция быстро вышла вперед 2:0: с разницей всего в двенадцать секунд шайбы забросили Расмус Андерссон и Антон Бенгтссон.

В заключительном периоде преимущества шведов стало еще более заметным: отличились Лукас Реймонд, Адам Ларссон, Мика Зибанежад и Элиас Линдхольм. В итоге Швеция одержала разгромную победу со счетом 6:0 и продолжает чемпионат мира без потерь. Латвия, одержавшая две победы, занимает четвертое место в группе А.

В других матчах, прошедших в среду, Словакия обыграла Францию со счетом 2:1, а сборная США одержала трудную победу над Норвегией — 6:5.

Матч комментировали Алексей Коханенко - Дмитрий Пютсепп.

Standings provided by Sofascore

Standings provided by Sofascore

Накануне матча

Сборная Латвии, сенсационно завоевавшая бронзу чемпионата мира в 2023 году, начала турнир с победы над Францией со счетом 4:1. Затем латвийцы уступили Канаде 1:7, хотя первыми открыли счет в матче. Во вторник команда вернулась на победную дорожку, одолев сборную Словении - 5:2.