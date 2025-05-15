Лидеры группы B выясняют, кто сильнее, смотрите матч Швейцария - Германия

С 9 по 25 мая в Швеции и Дании пройдет чемпионат мира по хоккею с шайбой, в котором примут участие лучшие команды мира. Kanal 7 эксклюзивно покажет эстонским любителям спорта 30 матчей. Предлагаем присоединиться к трансляции матча Швейцария - Германия.
Напомним, что швейцарцы всухую обыграли США (3:0). Заброшенными шайбами отметились форвард «Лозанны» Дамьен Риат, защитник «Нью‑Джерси» Йонас Зигенталер и еще один игрок обороны Дин Кукан, представляющий «Цюрих». Вратарь швейцарцев Леонардо Дженони отразил 23 броска и впервые на турнире сыграл «на ноль».
Набрав 7 очков, сборная Швейцарии возглавила таблицу группы B – это положение сохранялось до матча Германии с Норвегией.
Сборная Германии разгромила норвежцев - 5:2. В составе победителей голы забивали Ясин Эхлиз, Марк Михаэлис, Войцех Стаховяк, Джош Самански и Фредерик Тиффельс.
Германия одержала третью победу в трех встречах. В активе команды 9 баллов и первая строчка в таблице группы B.
В студии Олексий Лубнин - Николай Мамаджанов.