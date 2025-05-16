ЧМ по хоккею Шведы гарантированно разгромят Словению. Но насколько жестко?

Напомним, что Швеция, принимающая чемпионат мира, одержала победу во всех четырех предыдущих матчах с впечатляющей разницей мячей 17:3. Турнир начался с разгромной победы над Словакией - 5:0, затем последовали успехи над Австрией - 4:2 и Финляндией - 2:1. В среду команда разгромила Латвию со счетом 6:0.

Один из предполагаемых аутсайдеров турнира - Словения - проиграла все свои предыдущие встречи. Канаде команда уступила 0:4, Словакии - 1:3, Латвии - 2:5, а в четверг разгромно проиграла Финляндии - 1:9. Очевидно, что сегодня словенцам будет сложно рассчитывать на пополнение очкового багажа. Скорее их задача — просто сохранить счет в более-менее приемлемых рамках.

На чемпионате мира Швеция и Словения последний раз встречались в 2013 году - тогда шведы одержали победу со счетом 2:0.