ЧМ по хоккею Финляндия и Латвия - хоккейные баталии продолжаются

В своем прошлом матче, 15 мая, Финляндия разгромила Словению со счетом 9:1. Заброшенным шайбами в составе национальной команды Финляндии отметились Ээли Толванен, Микко Лехтонен (дубль), Вили Саариярви, Ленни Хямеэнахо и Николас Матинпало. Автором единственной заброшенной шайбы сборной Словении стал Бине Машич. (Напомним также что Словению вчера разгромили и шведы со счетом 4:0, это стало пятым поражение словенцев на этом чемпионате).