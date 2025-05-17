ЧМ по хоккею Финляндия и Латвия - хоккейные баталии продолжаются

С 9 по 25 мая в Швеции и Дании пройдет чемпионат мира по хоккею с шайбой, в котором примут участие лучшие команды мира. Kanal 7 эксклюзивно покажет эстонским любителям спорта 30 матчей. Предлагаем присоединиться к трансляции матча Финляндия – Латвия.
В своем прошлом матче, 15 мая, Финляндия разгромила Словению со счетом 9:1. Заброшенным шайбами в составе национальной команды Финляндии отметились Ээли Толванен, Микко Лехтонен (дубль), Вили Саариярви, Ленни Хямеэнахо и Николас Матинпало. Автором единственной заброшенной шайбы сборной Словении стал Бине Машич. (Напомним также что Словению вчера разгромили и шведы со счетом 4:0, это стало пятым поражение словенцев на этом чемпионате).
Латвия в последнем матче всухую проиграла шведам (0:6), но у нее на счету победы над сборными Франции и Словении.
Сегодня турнирная таблица вновь изменится, следите за матчем Финляндия – Латвия. Игру комментируют Алексей Коханенко И Дмитрий Пютсепп.