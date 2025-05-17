ЧМ по хоккею Франция – Швеция: хоккейное противостояние в прямом эфире

Францию явно не считают фаворитом этого матча: в последний раз команды между собой пересекались в прошлом году на чемпионате мира, ту встречу со счетом 3:1 выиграли шведы. На этом чемпионате мира французы выглядят слабо: предпоследнее место в турнирной таблице группы «А», в последнем матче сборную разгромили австрийцы (5:2).