ЧМ по хоккею Франция – Швеция: хоккейное противостояние в прямом эфире

С 9 по 25 мая в Швеции и Дании пройдет чемпионат мира по хоккею с шайбой, в котором примут участие лучшие команды мира. Kanal 7 эксклюзивно покажет эстонским любителям спорта 30 матчей. Предлагаем присоединиться к трансляции матча Франция – Швеция, начало в 17.10.
Шведы накануне разгромили Словению, 4:0, это стало пятым поражение словенцев на этом чемпионате.
Францию явно не считают фаворитом этого матча: в последний раз команды между собой пересекались в прошлом году на чемпионате мира, ту встречу со счетом 3:1 выиграли шведы. На этом чемпионате мира французы выглядят слабо: предпоследнее место в турнирной таблице группы «А», в последнем матче сборную разгромили австрийцы (5:2).
Сегодня турнирная таблица вновь изменится, следите за матчем Франция – Швеция. Игру комментируют Алексей Коханенко И Дмитрий Пютсепп.