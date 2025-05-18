ЧМ по хоккею Следите за матчем между Казахстаном и США, американцы близки к выходу в восьмерку лучших

Сборная США после пяти из семи туров в группе занимает третье место с 11 очками. Впереди американцев только Чехия и Швейцария, которые уже обеспечили себе места в восьмерке лучших.

США потерпели пока только одно поражение, уступив Швейцарии со счетом 0:3. Сегодня им предстоит встретиться с Казахстаном, предпоследней пока что командой в группе, а во вторник - с Чехией.

Казахстан вышел в высший дивизион чемпионата мира по хоккею с шайбой в 2019 году и с тех пор не проходил в турнире дальше группового этапа, а лучшим результатом стало десятое место в 2021 году. В настоящее время сборная занимает седьмое место в группе B с тремя очками, одержав единственную победу в стартовой игре против Норвегии.