Когда президент США Дональд Трамп в январе выразил желание заполучить Гренландию, этот огромный остров с населением 57 000 человек, принадлежащий Королевству Дании, оказался в центре внимания всего мира. Кроме США, на остров также посматривают Китай и Россия, однако за всем этим стоит вовсе не забота об обеспечении безопасности региона .

Гренландия, или Калааллит-Нунаат (на гренландском языке - «земля калааллитов») - самый большой в мире остров, расположенный в самом центре Арктики. Для американцев это место вовсе не terra incognita (с лат. «неизвестная земля»): идея захватить или купить остров обсуждалась в США еще в прошлом веке. Например, во время Второй мировой войны, когда Дания была оккупирована нацистской Германией, Гренландия находилась под контролем США. Дональд Трамп также предлагал купить Гренландию еще в свой первый президентский срок, в 2019 году.