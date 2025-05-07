Начинаются выборы нового папы римского. Что будет происходить на конклаве сегодня и когда ждать дыма из трубы

135 кардиналов со всего мира собрались в среду в Риме для участия в конклаве, который выберет следующего понтифика после смерти папы римского Франциска, скончавшегося в пасхальный понедельник 21 апреля, пишет Би-би-си.
На протяжении истории конклавы (собрания кардиналов) длились от нескольких месяцев до нескольких дней - в зависимости от степени разногласий по поводу кандидатов на Святой Престол.
В последние годы этот процесс занимает меньше времени, и чисто технически католический мир мог бы обрести нового папу уже сегодня, но это вряд ли произойдет.
Нынешний конклав - крупнейший в истории, в нем принимают участие 135 кардиналов.
При том, что Коллегия кардиналов насчитывает 252 человека, голосовать при выборе нового папы могут только кардиналы младше 80 лет.
Самым младшим участником конклава станет 45-летний епископ Мельбурна украинского происхождения Микола Бычок
Утром участники конклава отслужили мессу в соборе Святого Петра в Ватикане, а чуть позднее пройдут процессией по улицам к Сикстинской капелле, где и будет проходить тайное голосование.
Как только кардиналы войдут в капеллу, их связь с внешним миром будет отрезана, пока не будет избран новый папа. Об этом известит белый дым из трубы Сикстинской капеллы.
Если в конце дня дым будет черным, значит, святые отцы не пришли к единому мнению, и на завтра голосование повторится, и так до тех пор, пока не будет одобрен единый кандидат.
Расписание первого дня конклава
В 16:30 по римскому времени кардиналы прошествуют в Сикстинскую капеллу.
Вместе с ними туда войдут помощники, их задача - убедиться, что внутри созданы все условия для комфортного пребывания, которое может растянуться как минимум на несколько дней.
Ровно через час, в 17:30, все посторонние лица должны покинуть капеллу. В этот момент произносится extra omnes, что знаменует начало изоляции кардиналов и начало конклава.
В 19:00, по окончании первого тура голосования, ожидается первый дым из трубы.
Если папа не будет избран в первый день, кардиналы перейдут на ужин в Domus Santa Marta - гостевой дом по соседству с Собором святого Петра.
По словам экспертов, именно за трапезами происходят главные обсуждения кандидатов на роль понтифика и складываются альянсы.
Для избрания нового папы необходимо большинство голосов конклава - две трети плюс один голос, и обычно уже после первого тура голосования намечается основная группа претендентов.
В среду кардиналы позавтракают рано утром, примерно в 6:30, в 8:15 отслужат мессу и снова приступят к голосованию.
Декан коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре, проведший мессу перед конклавом, призвал своих коллег выбрать лидера, который сможет руководить Католической церковью в «столь сложный момент времени».
«Это непростая задача - сохранить единство Церкви. Единство, которое не означает единообразия, а означает прочное и глубокое единение в многообразии», - сказал он во время мессы.
Кардинал Ре - один из самых влиятельных представителей Ватикана, ему выпало провести церемонию похорон папы Франциска.
Но участвовать в конклаве он не может, так как ему 91 год, а кардиналы-избиратели должны быть моложе 80 лет.
В своем наставлении конклаву он подчеркнул, что нынешнее голосование имеет исключительную важность, и призвал кардиналов отложить в сторону «все личные соображения».