Начинаются выборы нового папы римского. Что будет происходить на конклаве сегодня и когда ждать дыма из трубы

На протяжении истории конклавы (собрания кардиналов) длились от нескольких месяцев до нескольких дней - в зависимости от степени разногласий по поводу кандидатов на Святой Престол.

В последние годы этот процесс занимает меньше времени, и чисто технически католический мир мог бы обрести нового папу уже сегодня, но это вряд ли произойдет.

Нынешний конклав - крупнейший в истории, в нем принимают участие 135 кардиналов.

При том, что Коллегия кардиналов насчитывает 252 человека, голосовать при выборе нового папы могут только кардиналы младше 80 лет.

Самым младшим участником конклава станет 45-летний епископ Мельбурна украинского происхождения Микола Бычок

Месса в Ватикане. Фото: Reuters

Утром участники конклава отслужили мессу в соборе Святого Петра в Ватикане, а чуть позднее пройдут процессией по улицам к Сикстинской капелле, где и будет проходить тайное голосование.

Как только кардиналы войдут в капеллу, их связь с внешним миром будет отрезана, пока не будет избран новый папа. Об этом известит белый дым из трубы Сикстинской капеллы.

Если в конце дня дым будет черным, значит, святые отцы не пришли к единому мнению, и на завтра голосование повторится, и так до тех пор, пока не будет одобрен единый кандидат.

Расписание первого дня конклава

Ватикан. Фото: Reuters

В 16:30 по римскому времени кардиналы прошествуют в Сикстинскую капеллу.