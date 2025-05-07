Нефть валится: ОПЕК+ толкает Россию к кризису?

Сколько будет стоить российская нефть

«Сложно сказать, где именно будет дно, - комментирует аналитик сервиса »Альфа-Инвестиции« Алексей Девятов. - Цена Brent вполне может вернуться к уровням $50-55 за баррель, на которых она держалась в 2015-2017 годах».

Российская нефть Urals с тех пор, как против нее действуют санкции, торгуется со скидкой к Brent. До начала войны в Украине цены двух сортов были почти равны. На пике дисконт достигал $20 за баррель, но в последнее время он сократился. По данным отраслевого агентства Argus, сейчас он составляет менее $15 за баррель. Возможно, разница в цене и дальше будет сокращаться - когда российская нефть продается дешевле $60 за баррель, санкции на ее поставки фактически не распространяются.

Но даже если дисконт совсем растает, а цена барреля при этом будет около $50, для российской экономики это станет серьезным вызовом. Изначально российский бюджет на текущий год был сверстан исходя из $69,7 за баррель Urals. Недавно Минэкономразвития пересмотрело свой макроэкономический прогноз - теперь оно ждет $56 за баррель. Минфин на основе этого прогноза резко увеличил прогнозный дефицит бюджета 2025 года - с 1,17 трлн до 3,8 трлн рублей.

Чтобы компенсировать падение доходов, российскому правительству придется прибегнуть к одной или нескольким болезненным мерам: сократить расходы, повысить налоги, ослабить рубль или начать тратить резервы. Как ранее сообщала DW, накоплений в Фонде национального благосостояния не так уж и много. Какой путь будет выбран - открытый вопрос. Но одно можно сказать более-менее определенно: Кремль не пойдет на сокращение военных расходов.