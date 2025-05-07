Нефть валится: ОПЕК+ толкает Россию к кризису?

Организация стран-экспортеров нефти наращивает поставки топлива на мировые рынки. В итоге Россия теряет доходы, что вынуждает Кремль к болезненным мерам, пишет Deutsche Welle.
Падение мировых цен на нефть - тот «черный лебедь», появления которого в России всегда ждут с тревогой. И вот он прилетел. Для страны, в которой нефть и газ дают 30% доходов федерального бюджета, долгий период низких цен может стать серьезным испытанием. Особенно в условиях войны.
Российские власти уже начали готовиться к этому испытанию. Пересматриваются прогнозы, вносятся изменения в бюджет на 2025 год. Но ситуация может оказаться более сложной, чем они сейчас предполагают.
Как ОПЕК+ рушит цены на нефть
3 мая страны ОПЕК+, на которые приходится около 40% мировой добычи нефти, неожиданно объявили о новом увеличении объемов производства. С июня поставки вырастут на 411 тысяч баррелей в сутки. Такой же шаг был сделан и месяцем ранее, с мая. До этого объединение обещало наращивать производство лишь на 135 тысяч баррелей в сутки за месяц. В итоге за два месяца на рынок будет выброшено столько нефти, сколько ранее планировалось добавить за шесть.
Цена Brent на этой новости опускалась ниже $60 за баррель. Сейчас нефть торгуется лишь немного выше этого уровня. Согласно общему мнению аналитиков, равновесие еще не найдено - цена может пойти вниз. Тем более, что ОПЕК+, по данным Reuters и Bloomberg, рассматривает возможность дальнейшего резкого увеличения производства. В октябре картель может полностью отказаться от добровольных ограничений. С учетом уже принятых решений это увеличит предложение нефти на 2,2 млн баррелей в сутки. Это существенно - более 2% годового потребления.
При этом мировому рынку столько нефти не нужно. Изначально, до того, как ОПЕК+ принялась усиленно бурить, Международное энергетическое агентство (МЭА), предполагало, что в 2025 году предложение нефти превысит спрос на 1 млн баррелей в сутки. В каждом новом докладе (МЭА выпускает их раз в месяц) прогноз спроса немного снижается - мировая экономика не в лучшей форме. Если тарифные войны Дональда Трампа окажут на нее дополнительное давление, спрос будет еще ниже.
Зачем ОПЕК+ наращивает добычу
В официальном заявлении ОПЕК+ увеличение производства объясняется «здоровыми рыночными условиями». Надо сказать, что пресс-релизы картеля традиционно исполнены оптимизма, который далеко не всегда подкреплен реальным положением дел на рынке. Источники Bloomberg в организации объясняют смену стратегии недовольством Саудовской Аравии перепроизводством нефти со стороны таких членов, как Казахстан и Ирак. Падение цен должно стать для них своего рода наказанием.
Быстрое сворачивание дополнительных ограничений, по мнению колумниста Bloomberg Хавьера Бласа, означает, что ОПЕК+ признает невозможность вернуть мировые цены на нефть к уровням 2022 года, когда нефть марки Brent в среднем стоила дороже $100 за баррель. Разгон цен за счет искусственного дефицита - стандартная стратегия картеля, к которой он в очередной раз прибегнул в 2023 году.
В этот раз тактика не сработала, создать дефицит не удалось - страны ОПЕК+ лишь уступили долю рынка конкурентам. Основной вклад в рост мирового производства внесли США, укрепившиеся в роли крупнейшего производителя. Кроме того, нарастили добычу Иран, а также Бразилия, Гайана и другие страны Южной Америки. Низкие цены заставят ряд этих стран сократить добычу. Например, у половины американских компаний, по данным опроса, проведенного компанией Jefferies Financial Group, добыча становится убыточной, когда цена Brent опускается ниже $70 за баррель.
Сколько будет стоить российская нефть
«Сложно сказать, где именно будет дно, - комментирует аналитик сервиса »Альфа-Инвестиции« Алексей Девятов. - Цена Brent вполне может вернуться к уровням $50-55 за баррель, на которых она держалась в 2015-2017 годах».
Российская нефть Urals с тех пор, как против нее действуют санкции, торгуется со скидкой к Brent. До начала войны в Украине цены двух сортов были почти равны. На пике дисконт достигал $20 за баррель, но в последнее время он сократился. По данным отраслевого агентства Argus, сейчас он составляет менее $15 за баррель. Возможно, разница в цене и дальше будет сокращаться - когда российская нефть продается дешевле $60 за баррель, санкции на ее поставки фактически не распространяются.
Но даже если дисконт совсем растает, а цена барреля при этом будет около $50, для российской экономики это станет серьезным вызовом. Изначально российский бюджет на текущий год был сверстан исходя из $69,7 за баррель Urals. Недавно Минэкономразвития пересмотрело свой макроэкономический прогноз - теперь оно ждет $56 за баррель. Минфин на основе этого прогноза резко увеличил прогнозный дефицит бюджета 2025 года - с 1,17 трлн до 3,8 трлн рублей.
Чтобы компенсировать падение доходов, российскому правительству придется прибегнуть к одной или нескольким болезненным мерам: сократить расходы, повысить налоги, ослабить рубль или начать тратить резервы. Как ранее сообщала DW, накоплений в Фонде национального благосостояния не так уж и много. Какой путь будет выбран - открытый вопрос. Но одно можно сказать более-менее определенно: Кремль не пойдет на сокращение военных расходов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на днях вновь подтвердил это: «Безусловно, международные цены на нефть - очень важный фактор и для бюджетообразования в нашей стране, он сохраняет свою актуальность. Но в любом случае национальные интересы России превыше всего, превыше всех цен на нефть». А приоритетом российских национальных интересов, в формулировке самого Пескова, является «достижение тех целей, которые Владимир Путин ставил, начиная СВО».