Автомобиль врезался в остановку: погибла ожидавшая автобуса женщина

По предварительным данным, 70-летняя женщина, управлявшая автомобилем Toyota, выехала с дороги и наехала на автобусную остановку, где находилась 65-летняя женщина. Пешеход получила столь тяжелые травмы, что скончалась на месте происшествия. Водитель автомобиля была трезвой и имела водительские права.