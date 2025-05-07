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Автомобиль врезался в остановку: погибла ожидавшая автобуса женщина

Обновлено 7 мая 2025, 20:37
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Madis Veltman

Сегодня в районе 15 часов полиция получила сообщение, что в деревне Локса в Харьюмаа автомобиль сбил пешехода, в результате чего тот погиб.

По предварительным данным, 70-летняя женщина, управлявшая автомобилем Toyota, выехала с дороги и наехала на автобусную остановку, где находилась 65-летняя женщина. Пешеход получила столь тяжелые травмы, что скончалась на месте происшествия. Водитель автомобиля была трезвой и имела водительские права.

Точные обстоятельства произошедшего устанавливает полиция в рамках уголовного производства.

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