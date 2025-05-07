Автомобиль врезался в остановку: погибла ожидавшая автобуса женщина

Сегодня в районе 15 часов полиция получила сообщение, что в деревне Локса в Харьюмаа автомобиль сбил пешехода, в результате чего тот погиб.
По предварительным данным, 70-летняя женщина, управлявшая автомобилем Toyota, выехала с дороги и наехала на автобусную остановку, где находилась 65-летняя женщина. Пешеход получила столь тяжелые травмы, что скончалась на месте происшествия. Водитель автомобиля была трезвой и имела водительские права.
Точные обстоятельства произошедшего устанавливает полиция в рамках уголовного производства.