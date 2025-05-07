Террас: бесплатный проезд на пароме может навредить качеству услуги

В среду на инфочасе в Рийгикогу остро встал вопрос паромного сообщения с крупнейшими островами Эстонии.
Член Рийгикогу Март Маастик обратил внимание на обеспокоенность волостного собрания Хийумаа по поводу роста цен на билеты на паром. По его словам, тарифы повышаются без согласования с местными властями. Особенно это вызывает вопросы в ситуации, когда оператор TS Laevad получает значительную прибыль.
Маастик отметил, что нынешние цены для жителей островов стали настолько высокими, что поездка на выходные может обойтись дороже, чем неделя отдыха в Турции. Это ограничивает возможности островитян навещать родные места и угрожает дальнейшему снижению численности населения.
Свои вопросы Маастик адресовал министру регионального развития и сельского хозяйства Хендрику Йоханнесу Террасу, поинтересовавшись, планирует ли правительство принять меры для снижения стоимости билетов, чтобы они были более доступными для жителей и гостей островов.
Министр признал, что цены действительно выросли, напомнив о повышениях в 2015 и 2022 годах. По его словам, государство уже покрывает значительную часть расходов на паромное сообщение. Однако полностью бесплатный транспорт, по его мнению, может поставить под угрозу качество и устойчивость услуги. Террас добавил, что вопрос тарифов обсуждается с местными властями, и в мае запланированы встречи с представителями Хийумаа и Сааремаа.