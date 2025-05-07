Террас: бесплатный проезд на пароме может навредить качеству услуги

Член Рийгикогу Март Маастик обратил внимание на обеспокоенность волостного собрания Хийумаа по поводу роста цен на билеты на паром. По его словам, тарифы повышаются без согласования с местными властями. Особенно это вызывает вопросы в ситуации, когда оператор TS Laevad получает значительную прибыль.

Маастик отметил, что нынешние цены для жителей островов стали настолько высокими, что поездка на выходные может обойтись дороже, чем неделя отдыха в Турции. Это ограничивает возможности островитян навещать родные места и угрожает дальнейшему снижению численности населения.

Свои вопросы Маастик адресовал министру регионального развития и сельского хозяйства Хендрику Йоханнесу Террасу, поинтересовавшись, планирует ли правительство принять меры для снижения стоимости билетов, чтобы они были более доступными для жителей и гостей островов.