Ср, 7.05.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

Террас: бесплатный проезд на пароме может навредить качеству услуги

Перевод: Валерия Ермакова
Хендрик Террас.
Хендрик Террас. Фото: Madis Veltman, Postimees

В среду на инфочасе в Рийгикогу остро встал вопрос паромного сообщения с крупнейшими островами Эстонии.

Член Рийгикогу Март Маастик обратил внимание на обеспокоенность волостного собрания Хийумаа по поводу роста цен на билеты на паром. По его словам, тарифы повышаются без согласования с местными властями. Особенно это вызывает вопросы в ситуации, когда оператор TS Laevad получает значительную прибыль.

Маастик отметил, что нынешние цены для жителей островов стали настолько высокими, что поездка на выходные может обойтись дороже, чем неделя отдыха в Турции. Это ограничивает возможности островитян навещать родные места и угрожает дальнейшему снижению численности населения.

Свои вопросы Маастик адресовал министру регионального развития и сельского хозяйства Хендрику Йоханнесу Террасу, поинтересовавшись, планирует ли правительство принять меры для снижения стоимости билетов, чтобы они были более доступными для жителей и гостей островов.

Министр признал, что цены действительно выросли, напомнив о повышениях в 2015 и 2022 годах. По его словам, государство уже покрывает значительную часть расходов на паромное сообщение. Однако полностью бесплатный транспорт, по его мнению, может поставить под угрозу качество и устойчивость услуги. Террас добавил, что вопрос тарифов обсуждается с местными властями, и в мае запланированы встречи с представителями Хийумаа и Сааремаа.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх