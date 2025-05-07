В пожаре в социальном доме погиб 78-летний мужчина

5 мая около 16:00 житель социального дома почувствовал в подъезде запах гари. Сначала он сообщил об этом управляющему, который прибыл на место, открыл дверь ключом и обнаружил в прихожей тело мужчины. Квартира оказалась в дыму, однако огонь на тот момент уже погас. Спасателей вызывать не потребовалось - сотрудники скорой помощи лишь констатировали смерть.

Специалисты Спасательного департамента выяснили, что мужчина погиб из-за возгорания в своей квартире. С улицы было заметно, что окна покрылись сажей изнутри. В квартире стояли двойные окна: внутренняя створка разбилась, внешняя осталась целой. Это говорит о том, что пожар не получил дальнейшего распространения и потух до того, как об этом узнали жильцы или прохожие.

Комната сильно пострадала от высокой температуры и копоти. В гостиной полностью сгорел диван-кровать - именно там находился очаг возгорания. На столе перед кроватью лежали пачка сигарет и пепельница с окурками. В квартире также нашли пустые бутылки из-под алкоголя. Все это указывает на то, что причиной пожара стала неосторожность при курении.

На полу специалисты обнаружили дымовой датчик, сорвавшийся с потолка. По словам родственников погибшего, в датчике недавно заменили батарейку, и, вероятно, он сработал вовремя, но сигнал никто не услышал. Позже датчик перестал работать из-за высокой температуры, а запах гари заметил лишь сосед. Точные обстоятельства происшествия выясняются.