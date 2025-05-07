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Европарламент поменяет охранный статус волков в ускоренном порядке

Действительно ли в Нарва-Йыэсуу видели стаю волков, или у страха глаза велики?
Действительно ли в Нарва-Йыэсуу видели стаю волков, или у страха глаза велики? Фото: Pixabay

Европейский парламент 8 мая проголосует по вопросу снижения охранного статуса волка, сообщила пресс-служба парламента, пишет Rus.ERR.

Европейская комиссия ранее предложила изменить природную директиву ЕС, приведя ее в соответствие с поправкой к Бернской конвенции, согласно которой волк больше не считается строго охраняемым видом.

Совет ЕС поддержал инициативу, отметив, что рост численности волков стал вызовом для животноводов.

В случае одобрения государства ЕС получат больше возможностей для регулирования популяции, хотя охрана вида должна сохраняться.

Эстонские фермеры также неоднократно заявляли о росте числа нападений волков на домашних животных.

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