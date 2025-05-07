Европарламент поменяет охранный статус волков в ускоренном порядке

Европейская комиссия ранее предложила изменить природную директиву ЕС, приведя ее в соответствие с поправкой к Бернской конвенции, согласно которой волк больше не считается строго охраняемым видом.

Совет ЕС поддержал инициативу, отметив, что рост численности волков стал вызовом для животноводов.

В случае одобрения государства ЕС получат больше возможностей для регулирования популяции, хотя охрана вида должна сохраняться.