Сегодня День Победы в Европе: в столицах проходят памятные мероприятия, Париж принимает парад

В эти дни во многих странах проходят памятные мероприятия, посвященные 80-й годовщине окончания Второй мировой войны в Европе. В Париже 8 мая состоятся возложение венков и военный парад, в Берлине пройдет торжественная церемония в Бундестаге.
День Победы 8 мая знаменует окончание Второй мировой войны в Европе – именно в этот день 80 лет назад командование союзных войск приняло в Берлине безоговорочную капитуляцию нацистской Германии.
Германия: торжественная церемония в Бундестаге
В Берлине 8 мая на торжественной церемонии в Бундестаге, посвященной победе союзников над нацистской Германией, будут присутствовать не только депутаты, но и представители дипломатического корпуса, за исключением послов России и Беларуси, которых туда демонстративно не пригласили.
Как сообщает Guardian, церемония станет первым крупным торжественным мероприятием, устроенным в Бундестаге по случаю окончания войны с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Ожидаются выступления президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и спикера Бундестага Юлии Клёкнер.
По словам Морица ван Дюльмена, главы государственной организации Kulturprojekte Berlin GmbH, в рамках тематической недели в столице Германии проходит свыше 100 мероприятий, посвященных 80-й годовщине окончания войны в Европе.
В их числе – выставка Peace at last?! («Наконец-то мир?!») прямо под открытым небом на Парижской площади у Бранденбургских ворот, а также лекции, дискуссии и показ документальных фильмов на экспозиции Berlin Global в Гумбольдт-форуме (крупный культурный и музейный центр в самом сердце Берлина – ред.).
Британия: чаепитие с королем и Стармером
В Британии торжества, посвященные 80-й годовщине окончания Второй мировой войны в Европе (VE Day), начались еще в понедельник, 5 мая, с полуденного боя Биг-Бена.
В Лондоне от Парламентской площади к Букингемскому дворцу промаршировала военная процессия, в которой приняли участие более 1300 человек, в том числе украинские военные, сообщает Sky News.
В центре британской столицы состоялся воздушный парад - с балкона Букингемского дворца за ним наблюдали король Карл III и королева Камилла, а также принц Уэльский Уильям с супругой и детьми.
Британская королевская чета устроила в Букингемском дворце торжественный прием, пригласив на него около 50 ветеранов с семьями и других представителей военного поколения.
Послеобеденное чаепитие на открытом воздухе по случаю праздника победы организовал своей резиденции на Даунинг-стрит и британский премьер сэр Кир Стармер.
Не только в Лондоне, но и во многих других британских городах страны по случаю Дня Победы в эти дни проходят различные общественные мероприятия, фестивали и уличные праздники.
Всем пабам 8 мая разрешено оставаться открытыми до часу ночи (дополнительно два часа), чтобы все желающие успели поднять бокал за победу и здоровье ветеранов.
Согласно данным Национального бюро статистики Великобритании, в прошлом году в Британии проживало порядка 70 тысяч человек в возрасте от 95 до 112 лет, переживших Вторую мировую войну, передает BBC Russian.
Нидерланды: союзникам нужна сплоченность
В Нидерландах памятные мероприятия, посвященные освобождению страны, стартовали, как и в Британии, несколько дней назад.
В воскресенье король Виллем-Александр и королева Максима возложили венки к Национальному монументу на площади Дам в Амстердаме.
Тем же вечером королевская чета и премьер-министр Дик Схооф посетили мемориальную службу в церкви Де Ньиве Керк в Амстердаме.
Основные празднества при большом скоплении вип-персон состоялись 5 мая в Вагенингене у отеля de Wereld, где 5 мая 1945 года высшее немецкое командование подписало документы, официально положившие конец пятилетней оккупации Нидерландов.
На церемонию в Вагенингене съехались многочисленные высокопоставленные гости, в том числе премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает AP.
В своей речи Туск призвал западных союзников проявить сегодня максимальную солидарность «перед лицом угрозы, исходящей от России».
«Опыт, приобретенный 80 лет назад, говорит нам о том, что мы можем победить, только когда (мы) вместе», - подчеркнул, в частности, польский премьер.
Франция: возложение венков и парад в Париже
Около трех часов пополудни 8 мая 1945 года во всех французских церквях зазвонили колокола - это означало, что известия о капитуляции нацистской Германии окончательно подтвердились.
Торжественные мероприятия, посвященные 80-летию окончания Второй мировой войны в Европе, состоятся 8 мая 2025 года во многих городах Франции, в том числе в Париже на площади Этуаль, где выступит президент Эммануэль Макрон.
Помимо этого, согласно информации министерства обороны Франции, в программе значатся военный парад, возложение венков, поминальный звон, минута молчания, Марсельеза в исполнении французского армейского хора и многое другое.
Туристов и автомобилистов просят иметь в виду, что большое скопление публики и военных ожидается в центре Парижа уже после обеда, основные мероприятия состоятся вечером.
Накануне большая памятная церемония прошла в Страсбурге в здании Европарламента, в ней приняли участие ветераны Второй мировой войны.
Мероприятие, в ходе которого, помимо ветеранов, выступили глава Европарламента Роберта Метсола и председатель Европейского совета Антониу Кошта, завершилась исполнением общеевропейского гимна под аккомпанемент струнного ансамбля.