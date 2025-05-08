Сегодня День Победы в Европе: в столицах проходят памятные мероприятия, Париж принимает парад

В Лондоне от Парламентской площади к Букингемскому дворцу промаршировала военная процессия, в которой приняли участие более 1300 человек, в том числе украинские военные, сообщает Sky News.

В центре британской столицы состоялся воздушный парад - с балкона Букингемского дворца за ним наблюдали король Карл III и королева Камилла, а также принц Уэльский Уильям с супругой и детьми.

Британская королевская чета устроила в Букингемском дворце торжественный прием, пригласив на него около 50 ветеранов с семьями и других представителей военного поколения.

Послеобеденное чаепитие на открытом воздухе по случаю праздника победы организовал своей резиденции на Даунинг-стрит и британский премьер сэр Кир Стармер.

Не только в Лондоне, но и во многих других британских городах страны по случаю Дня Победы в эти дни проходят различные общественные мероприятия, фестивали и уличные праздники.

Всем пабам 8 мая разрешено оставаться открытыми до часу ночи (дополнительно два часа), чтобы все желающие успели поднять бокал за победу и здоровье ветеранов.

Согласно данным Национального бюро статистики Великобритании, в прошлом году в Британии проживало порядка 70 тысяч человек в возрасте от 95 до 112 лет, переживших Вторую мировую войну, передает BBC Russian.

Дональд Туск выступает на торжественной церемонии в Нидерландах. Фото: ALBERT ZAWADA

Нидерланды: союзникам нужна сплоченность

В Нидерландах памятные мероприятия, посвященные освобождению страны, стартовали, как и в Британии, несколько дней назад.