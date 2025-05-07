Коллапс авиасообщения в РФ: пострадали 60 тысяч человек

Авиакомпании начали объявлять об отмене рейсов в Москву и из нее: «Аэрофлот» отменил 106 рейсов, «Уральские авиалинии» - 18. Часть московских рейсов отменили «Победа» и S7.

Во многих аэропортах наблюдается крайне большое скопление людей, которые ждут своих рейсов, а также стоят в многочасовых очередях, чтобы обменять билеты. В Домодедово пассажиры задержанных рейсов развернули палатки в зале ожидания, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Из-за цепной реакции быстрой стабилизации не будет

АТОР также предупредила, что из-за особенностей планирования задержки продолжатся и после отмены ограничений на полеты. «Нет шансов, что сбой в работе гражданской авиации просто закончится тем, что все улетевшие на запасные аэродромы борты вернутся »в родную гавань«. Эта задержка спровоцирует следующие задержки по принципу домино», - указали в организации.

Между тем, Минобороны РФ заявило, что за минувшие сутки было сбито 524 беспилотника ВСУ и пять украинских управляемых ракет «Нептун». Кроме того, уничтожено шесть управляемых авиационных бомб JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Парад и угроза БПЛА в Москве

В Москве 9 мая пройдет парад в честь 80-летия победы над нацистской Германией во Второй мировой войне. Президент Украины Владимир Зеленский призвал иностранных лидеров воздержаться от посещения Москвы и намекнул на возможность нанесения в этот день ударов. «Они обеспечивают вам безопасность и поэтому гарантии мы вам никакие давать не будем», - добавил Зеленский.