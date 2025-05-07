Коллапс авиасообщения в РФ: пострадали 60 тысяч человек

Минобороны РФ заявило об уничтожении за сутки более 500 дронов ВСУ. Из-за угрозы беспилотников авиасообщение ограничено с 6 мая, десятки тысяч пассажиров застряли в аэропортах, пишет Deutsche Welle.
В результате атак беспилотников и закрытия аэропортов в целом ряде российских регионов с вечера 6 мая были отменены не менее 350 рейсов, заявила Ассоциация туроператоров России (АТОР). Это «повлияло на планы» не менее 60 тысяч пассажиров, в том числе, летевших стыковочными маршрутами через Стамбул и Дубай, указала отраслевая организация в среду, 7 мая.
В АТОР указали, что сначала в связи с угрозой атак беспилотников приостановили прием и оправку рейсов московские аэропорты Внуково, Жуковский и Домодедово, затем - Шереметьево, при этом ограничения действовали всю ночь на 7 мая. Кроме того, временно закрывались аэропорты Сочи, Казани, Кирова, Нижнекамска. Росавиация также сообщала об аналогичных мерах в Калуге, Волгограде, Саратове, Самаре, Иваново, Нижнем Новгороде, Ярославле и Тамбове.
Массовые отмены и задержки рейсов наблюдаются также весь день 7 мая. В числе пострадавших - зарубежные авиакомпании flydubai, Turkish Airlines, AJet и Pegasus. Во второй половине дня в аэропортах Калуга и Жуковский введен план «Ковер», задержаны рейсы на вылет и на прилет.
В Пулково - очередь из десятков самолетов
Часть рейсов перенаправляются на запасные аэродромы, в том числе в Пулково, Минводы, Уфу, Пермь, Саратов и Казань. В частности, санкт-петербургский аэропорт Пулково внепланово принял более 70 рейсов и обеспечивает работу «в условиях высокой интенсивности взлетно-посадочных операций», - отмечается далее. В результате, из-за нехватки трапов скопилась очередь из десятков самолетов, поэтому им приходится ждать обслуживания до двух часов, пишет Baza. При этом находящиеся в самолетах люди жалуются, что их часами держат там без еды и воды.
Авиакомпании начали объявлять об отмене рейсов в Москву и из нее: «Аэрофлот» отменил 106 рейсов, «Уральские авиалинии» - 18. Часть московских рейсов отменили «Победа» и S7.
Во многих аэропортах наблюдается крайне большое скопление людей, которые ждут своих рейсов, а также стоят в многочасовых очередях, чтобы обменять билеты. В Домодедово пассажиры задержанных рейсов развернули палатки в зале ожидания, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».
Из-за цепной реакции быстрой стабилизации не будет
АТОР также предупредила, что из-за особенностей планирования задержки продолжатся и после отмены ограничений на полеты. «Нет шансов, что сбой в работе гражданской авиации просто закончится тем, что все улетевшие на запасные аэродромы борты вернутся »в родную гавань«. Эта задержка спровоцирует следующие задержки по принципу домино», - указали в организации.
Между тем, Минобороны РФ заявило, что за минувшие сутки было сбито 524 беспилотника ВСУ и пять украинских управляемых ракет «Нептун». Кроме того, уничтожено шесть управляемых авиационных бомб JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
Парад и угроза БПЛА в Москве
В Москве 9 мая пройдет парад в честь 80-летия победы над нацистской Германией во Второй мировой войне. Президент Украины Владимир Зеленский призвал иностранных лидеров воздержаться от посещения Москвы и намекнул на возможность нанесения в этот день ударов. «Они обеспечивают вам безопасность и поэтому гарантии мы вам никакие давать не будем», - добавил Зеленский.
На фоне подготовки к праздничным мероприятиям в Москве ограничивают мобильную связь и интернет, в связи с чем наблюдаются масштабные сбои в работе банкоматов, магазинов и транспорта. В Кремле предлагают москвичам «с пониманием» отнестись к ограничениям, которые продлятся до 10 мая.