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Эстонские предприниматели попытались вывезти в Россию дорогой BMW, оформив его как негодный к эксплуатации

Эстонско-российская граница в Нарве.
Эстонско-российская граница в Нарве. Фото: Konstantin Sednev / Postimees

Вируский уездный суд начинает рассмотрение дела Владимира и Игоря Паламарчуков, обвиняемых в попытке нарушить международные санкции.

По словам пресс-секретаря прокуратуры Герли Вахер, Паламарчуки хотели купить BMW 840i и переправить его в Россию для последующей продажи местному покупателю. Для этого они приобрели авто в Германии примерно за 57 000 евро и попытались перевезти машину через нарвскую границу. В сопроводительных документах было указано, что стоимость автомобиля составляет 4900 евро, а сам он якобы не пригоден к эксплуатации.

Однако на границе вывоз автомобиля был остановлен: у таможенников возникли подозрения, что реальная стоимость BMW превышает 50 000 евро, а его экспорт в Россию запрещен постановлением Совета Европы. В дальнейшем экспертиза Налогово-таможенного департамента подтвердила: рыночная цена этой модели BMW в ЕС - не менее 62 000 евро.

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