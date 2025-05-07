Эстонские предприниматели попытались вывезти в Россию дорогой BMW, оформив его как негодный к эксплуатации

По словам пресс-секретаря прокуратуры Герли Вахер, Паламарчуки хотели купить BMW 840i и переправить его в Россию для последующей продажи местному покупателю. Для этого они приобрели авто в Германии примерно за 57 000 евро и попытались перевезти машину через нарвскую границу. В сопроводительных документах было указано, что стоимость автомобиля составляет 4900 евро, а сам он якобы не пригоден к эксплуатации.