Eurostat: объем розничных продаж в Эстонии снизился сильнее, чем в среднем по Европе

Розничные продажи в еврозоне в марте уменьшились на 0,1% относительно предыдущего месяца, когда показатель вырос на 0,2%, свидетельствуют переданные BNS данные Евростата. В годовом выражении продажи выросли на 1,5%.

Оборот розничной торговли в Латвии в марте этого года по сравнению с тем же месяцем прошлого года сократился на 0,7%, в итоге Латвия попала в число шести стран Евросоюза (ЕС), где в этот период зарегистрирован спад, свидетельствуют данные о 25 странах-участницах блока.

В Литве оборот розничной торговли вырос на 0,1%.

В месячном выражении в Латвии оборот розничной торговли сократился на 0,2%, а в Литве - вырос на 0,9%.

В целом в 27 странах Европейского союза объемы розничных продаж в позапрошлом месяце сократились также на 0,1% после нулевого изменения месяцем ранее. В годовом выражении продажи выросли на 1,4%.

Среди стран ЕС, по которым имеются данные, самое заметное снижение за март наблюдалось в Словении (-2,0%), Эстонии (-1,3%) и Словакии (-0,9%). Самый большой рост зафиксирован на Мальте (2,0%), в Бельгии и Хорватии (1,4%), а также в Болгарии (1,1%).

Продажи продуктов питания, напитков и табачной продукции в еврозоне в марте по сравнению с февралем снизились на 0,1%, в ЕС - на 0,4%. Продажи непродовольственных товаров снизились в еврозоне и в ЕС на 0,1%.

Продажи автомобильного топлива выросли на 0,4% и в еврозоне, и в ЕС.