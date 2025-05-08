Ветераны французского Сопротивления увиделись вновь спустя 80 лет после войны

Участницы французского Сопротивления Рене Гетт и Андре Дюпон сумели свидеться и вновь поговорить лишь спустя 80 лет после войны.
Рене Гетт и Андре Дюпон в годы Второй мировой войны были активными участницами Сопротивления во Франции.
Вновь увидеться и поговорить по видеосвязи им удалось лишь в апреле нынешнего года – впервые с момента освобождения из немецкого концлагеря 80 лет назад.
Сидя у себя дома в Техасе и глядя на экран компьютера, 98-летняя Рене Гетт искренне смеется: на связи 97-летняя Андре Дюпон, живущая во Франции.
«Деде, забавно видеть тебя после стольких лет. Девочки стали старушками!» - констатирует Гетт, называя соратницу давним прозвищем.
«Я очень взволнована, я снова тебя вижу», - отвечает Дюпон дрожащим голосом.
«К тебе тоже возвращаются воспоминания?» - спрашивает она подругу.
«О да, прошлое не идет из головы, правда, слишком многое до сих пор объяснить не могу», – говорит ей Гетт.
Накануне празднования 80-летия окончания Второй мировой войны в Европе ветераны поделились своей трогательной историей с корреспондентом AFP.
Дюпон и Гетт обе родились в 1927 году и выросли в французских деревнях, находящихся в примерно 350 километрах друг от друга.
Когда началась война и Германия оккупировала Францию, девушки - тогда им было всего по 16 лет - в 1943 году вступили в подпольные сети Сопротивления в своих деревнях.
Андре Дюпон стала «связной», передавала сообщения и порой даже оружие соратникам по Сопротивлению в департаменте Сарта на западе Франции.
Девушка объезжала местных подпольщиков на велосипеде.
«Однажды я везла с собой полотенце, в него был завернут разобранный револьвер. Проезжала мимо немцев, я им мило улыбалась», - вспоминает она.
Тем временем Рене Гетт работала на почте и передавала продуктовые карточки и письма бойцам Сопротивления.
В апреле 1944 года Дюпон арестовали вместе с другими участниками местного подполья - всего 16 человек, включая отца и тетю.
«Я складывала белье около десяти вечера. Услышала стук в двери и сразу поняла, что происходит», - рассказывает она.
Спустя четыре дня Рене Гетт задержал агент гестапо.
«Он сказал мне: вот, девушка из хорошей семьи пошла по кривой дорожке, - вспоминает ветеран. - А я ответила, дескать, на себя посмотри. И он меня ударил!»
Девушки встретились в тюрьме в Ромэнвиле возле Парижа. Там они узнали о высадке союзников в Нормандии в июне 1944 года. Однако надежда быстро сменилась разочарованием.
«Мы думали, что спасены! Но немцы отправили нас работать на военные заводы», - поясняет Гетт.
25 июня 1944 года Рене Гетт - заключенная номер 43 133 - была отправлена в лагерь HASAG в Лейпциг, филиал Бухенвальда, где содержалось пять тысяч женщин, которые работали на производстве оружия.
Дюпон оказалась заключенной номер 41 129.
Они вспоминают, как работали по ночам, засунув газеты под одежду, чтобы хоть как-то согреться на холоде, как их волосы кишели вшами, как их избивали немецкие охранники.
Они рассказывают о голых телах тех, кто не выжил – трупы заключенных складывали в кучу во дворе, чтобы потом отвезти в крематорий.
К середине апреля 1945 года, за несколько недель до капитуляции Германии, нацисты эвакуировали лагерь в Лейпциге: заключенные отправились в так называемый «марш смерти», чтобы узников не освободили союзники.
Рене Гетт вспоминает, как они шли день и ночь с кровоточащими ногами, едва выживая на рапсе и картошке.
В ходе «марша» она впервые за многие месяцы помылась в Эльбе – других возможностей просто не было.
День Победы в Европе был официально объявлен 8 мая 1945 года, и обе оказались снова во Франции.
В Париже Андре Дюпон нашла свою мать, отец тоже вскоре вернулся из лагеря. Но тетя погибла в газовой камере.
Рене Гетт поехала домой на поезде.
«Знаешь, Деде, когда я приехала, я даже не была уверена, что это мой дом. У тебя было так же?» - спрашивает она подругу.
Гетт, которая с 1970-х живет в США, с тех пор больше не ездит во Францию.
По словам Рене Гетт, она хотела бы однажды вновь встретиться с Андре Дюпон лично, несмотря ни на что, «даже если придется ползти на четвереньках».
«Обнимаю, Деде. Может быть, встретимся еще там, наверху», - так завершает Гетт свой разговор с подругой, с которой они не виделись с весны 1945 года.