Ветераны французского Сопротивления увиделись вновь спустя 80 лет после войны

«Однажды я везла с собой полотенце, в него был завернут разобранный револьвер. Проезжала мимо немцев, я им мило улыбалась», - вспоминает она.

Тем временем Рене Гетт работала на почте и передавала продуктовые карточки и письма бойцам Сопротивления.

В апреле 1944 года Дюпон арестовали вместе с другими участниками местного подполья - всего 16 человек, включая отца и тетю.

«Я складывала белье около десяти вечера. Услышала стук в двери и сразу поняла, что происходит», - рассказывает она.

Спустя четыре дня Рене Гетт задержал агент гестапо.

«Он сказал мне: вот, девушка из хорошей семьи пошла по кривой дорожке, - вспоминает ветеран. - А я ответила, дескать, на себя посмотри. И он меня ударил!»

Американский солдат в лагере Лейпциг-Текла после его освобождения от нацистов. Фото: Ameerika Ühendriikide holokausti memoriaalmuuseum/Wikimedia Commons

Девушки встретились в тюрьме в Ромэнвиле возле Парижа. Там они узнали о высадке союзников в Нормандии в июне 1944 года. Однако надежда быстро сменилась разочарованием.

«Мы думали, что спасены! Но немцы отправили нас работать на военные заводы», - поясняет Гетт.

25 июня 1944 года Рене Гетт - заключенная номер 43 133 - была отправлена в лагерь HASAG в Лейпциг, филиал Бухенвальда, где содержалось пять тысяч женщин, которые работали на производстве оружия.

Дюпон оказалась заключенной номер 41 129.

Они вспоминают, как работали по ночам, засунув газеты под одежду, чтобы хоть как-то согреться на холоде, как их волосы кишели вшами, как их избивали немецкие охранники.