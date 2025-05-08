Ждет ли Европу небывалый рост экономики за счет военной промышленности? Реально ли обеспечить полный отказ ЕС от российской энергии? Как в Евросоюзе отмечают праздник единства и чтят память жертв войны?
На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире исполнительный директор Европейского департамента Внешнеполитической службы ЕС Матти Маазикас.
Выдержки из беседы:
– 8 и 9 мая отмечают окончание Второй мировой войны и День Европы. Какое значение имеют эти праздники в наши дни в ЕС?
– Очень важное, поскольку Евросоюз создан для этого, чтобы в Европе больше никогда не было войны. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину эти даты стали еще важнее, чем раньше. Ведь сейчас в Европе идет война. Мы должны сделать все для того, чтобы ее закончить.
Все последние годы именно 9 мая лидеры ЕС обязательно посещают Украину. В 2022 году это был Шарль Мишель, в 2023 – Урсула фон дер Ляйен, в 2024 – Роберта Метсола. Завтра в Украину отправится делегация министров иностранных дел ЕС под руководством Каи Каллас. Это очень символично.
– Каким испытаниям повержено единство Евросоюза в наши дни?
– Все решения в Евросоюзе принимаются странами-членами. Во внешней политике – консенсусом. Ни одно решение не дается легко. А в таких важных вопросах, как война и мир, жизнь и смерть, консенсуса достичь еще труднее. Особенно сейчас, когда президентом США стал Дональд Трамп.
И хотя со временем его линия немного изменилась, и сразу же закончить войну ему не удалось, в ЕС появились некоторые страны, которые задаются вопросом, зачем мы, поддерживая Украину, поддерживаем продолжение войны. Они предлагают быть заодно с Трампом, делая всё для того, чтобы достичь перемирия. В такой ситуации прийти к консенсусу становится еще труднее.
Наша цель четко обозначена Каей Каллас: продолжать помогать Украине, поскольку война не закончилась. ЕС должен поддерживать Украину так, чтобы Киев мог отказаться от договора, который не отвечает интересам страны.
– Означает ли это дальнейшее усиление военной повестки? Есть ли на это средства?
– Мы говорим об усилении поддержки Украины со стороны ЕС. Средства есть. В данном случае речь идет о десятках миллиардов, а не о триллионах евро.
Что на сегодняшний день ЕС делает для Украины? Мы покрываем половину дефицита госбюджета Украины, даем миллиарды евро на оружие. И продолжим это делать. Кстати, средства идут не из бюджета Евросоюза – из него нельзя выделять деньги на оружие. Эти средства дают страны-члены, в том числе и Эстония. Данная поддержка есть и будет.
Перемирие и мирные договоры должны отвечать интересам Украины. И это будет определяться Владимиром Зеленским и правительством Украины.
Если появится готовность к какому-то соглашению, мы их поддержим. Пока же Украина говорит Евросоюзу продолжать в прежнем духе, так как война не прекращается. Каждую ночь совершаются воздушные атаки. Украина должна защищаться.
– Возможно ли достижение мира в 2025 году?
– Ни один профессионал на этой теме спекулировать не будет. Мы видим, что экономика России не так уж и хорошо работает. Очевидно, что они столкнулись со сложностями, и Евросоюз будет и дальше этому способствовать. В следующем пакете санкций Еврокомиссия предложила полный отказ от российских энергоносителей.
– Реально ли обеспечить полный отказ в ЕС от российской энергии?
– От нефти уже практически отказались, и лишь две страны ЕС продолжают ее получать из России. С газом ситуация немного сложнее.
– Статистика даже показывает рост потребления российского газа в ЕС…
– Статистика показывает трехкратное снижение потребления в сравнении с 2021 годом. И хотя в прошлом году действительно был небольшой рост, в целом тренд – однозначный.
Поскольку треть доходов российского госбюджета формируется за счет нефти и газа, ЕС должен прекратить эти закупки. В новом пакете санкций также предусмотрено усиление давления на теневой флот, чтобы не позволять России продавать свои нефть и газ. И тогда экономике и госбюджету России будет очень нелегко.
– Не приведет ли полный отказ от российской энергии к дальнейшему росту цен на газ?
– Евросоюз – настолько большой рынок, что мы в состоянии договориться об очень хороших ценах. Просто объемы столь велики, что о ценах можно договариваться. Без России в мире газ не закончится. Он есть и в США, и в Катаре, и в Норвегии. Так что роста цен я не боюсь.
– Как Еврокомиссия намерена укреплять конкурентоспособность европейской экономики?
– Это была одна из первых инициатив Урсулы фон дер Ляйен. В документе под названием «Компас конкурентоспособности Евросоюза» говорится о поддержке инноваций и упрощении регуляций рынка. Но самое главное во всем этом – «углубление» общего рынка.
Сейчас много говорится о таможенных пошлинах, которыми Америка угрожает Европе. Если бы Евросоюз смог «углубить» общий рынок на 2,5%, то есть повысить уровень торговли между странами-членами, то это принесло бы в денежном измерении примерно столько же, сколько составит ущерб от 20-процентных таможенных пошлин США.
– Ждет ли Европу небывалый рост экономики за счет военной промышленности?
– Сложно сказать, как это отразится на экономике. Еврокомиссия предложила выделить 150 миллиардов евро на новые закупки оружия. Кстати, 150 миллиардов – это значительная сумма, практически объем одного годового бюджета ЕС.
Кроме того, для стран-членов ЕС сняты все ограничения по дефициту бюджетов. Фактически это означает возможность уходить в больший минус, брать в долг, инвестировать в оборону. Разумеется, это в дальнейшем окажет влияние на экономику.
– Год назад вы говорили в этой студии, что необходимо перевести весь военно-промышленный комплекс ЕС в круглосуточный режим. Что помешало?
– К сожалению, все большие решения и процессы в Евросоюзе требуют очень много времени. Запуск военной промышленности уже происходит, но в круглосуточном режиме она пока не работает.
Евросоюз един почти во всем, что касается поддержки Украины, но не все страны-члены ЕС согласны с тем, что мы находимся под прямой военной угрозой России.
Взять хотя бы Испанию или Португалию. Они поддерживают все усилия ЕС в отношении Украины, но сами не намерены вооружаться. В этом и заключается главная причина пробуксовывания военной промышленности.
Кроме того, все производители вооружения требуют госгарантий на долгие годы. А мы не знаем, как долго сохранится потребность. Это очень трудно определить. Соответственно, это тоже влияет на развитие военно-промышленного комплекса. Невозможно предоставить гарантии на многие годы вперед.
Очевидно и то, что технологии быстро развиваются. Особенно, когда дело касается искусственного интеллекта и дронов. Здесь очень трудно что-либо прогнозировать и уж тем более делать заказы на долгие годы вперед.
Подробнее в повторе!
- 8 и 9 мая отмечают окончание Второй мировой воны и День Европы. Какое значение имеют эти праздники в ЕС в наши дни?
- Каким испытаниям подвержено единство Евросоюза?
- Как принято чтить память жертв войны в Европе?
- Каким видят будущее ЕС и Украины европейские власти?
- Реально ли обеспечить полный отказ от российской энергии?
- Не приведет ли это к росту цен на газ?
- Как не допустить повторения глобальных отключений электроэнергии в Европе?
- С помощью чего Еврокомиссия намерена укреплять конкурентоспособность экономики ЕС?
- Оказывают ли события в США влияние на Европу?
- Ждет ли Европу небывалый рост экономики за счет военной промышленности?
- Продолжится ли усиление военной повестки?
Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja