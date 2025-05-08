На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире исполнительный директор Европейского департамента Внешнеполитической службы ЕС Матти Маазикас.

Выдержки из беседы:

– 8 и 9 мая отмечают окончание Второй мировой войны и День Европы. Какое значение имеют эти праздники в наши дни в ЕС?

– Очень важное, поскольку Евросоюз создан для этого, чтобы в Европе больше никогда не было войны. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину эти даты стали еще важнее, чем раньше. Ведь сейчас в Европе идет война. Мы должны сделать все для того, чтобы ее закончить.

Все последние годы именно 9 мая лидеры ЕС обязательно посещают Украину. В 2022 году это был Шарль Мишель, в 2023 – Урсула фон дер Ляйен, в 2024 – Роберта Метсола. Завтра в Украину отправится делегация министров иностранных дел ЕС под руководством Каи Каллас. Это очень символично.

– Каким испытаниям повержено единство Евросоюза в наши дни?

– Все решения в Евросоюзе принимаются странами-членами. Во внешней политике – консенсусом. Ни одно решение не дается легко. А в таких важных вопросах, как война и мир, жизнь и смерть, консенсуса достичь еще труднее. Особенно сейчас, когда президентом США стал Дональд Трамп.