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Студия Postimees: что ждет Евросоюз? Отвечает Матти Маазикас (1)

Ждет ли Европу небывалый рост экономики? Как не допустить новых блэкаутов? Реально ли обеспечить полный отказ ЕС от российской энергии? Как в Евросоюзе отмечают праздник единства и чтят память жертв войны?​

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире исполнительный директор Европейского департамента Внешнеполитической службы ЕС Матти Маазикас. Следите за беседой в 13:00!

  • 8 и 9 мая отмечают окончание Второй мировой воны и День Европы. Какое значение имеют эти праздники в ЕС в наши дни?
  • Каким испытаниям подвержено единство Евросоюза?
  • Как принято чтить память жертв войны в Европе?
  • Каким видят будущее ЕС и Украины европейские власти? 
  • Реально ли обеспечить полный отказ от российской энергии? 
  • Не приведет ли это к росту цен на газ?
  • Как не допустить повторения глобальных отключений электроэнергии в Европе?
  • С помощью чего Еврокомиссия намерена укреплять конкурентоспособность экономики ЕС?
  • Оказывают ли события в США влияние на Европу?
  • Ждет ли Европу небывалый рост экономики за счет военной промышленности?
  • Продолжится ли усиление военной повестки? Есть ли на это ресурсы?
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