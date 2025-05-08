Ждет ли Европу небывалый рост экономики? Как не допустить новых блэкаутов? Реально ли обеспечить полный отказ ЕС от российской энергии? Как в Евросоюзе отмечают праздник единства и чтят память жертв войны?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире исполнительный директор Европейского департамента Внешнеполитической службы ЕС Матти Маазикас. Следите за беседой в 13:00!
- 8 и 9 мая отмечают окончание Второй мировой воны и День Европы. Какое значение имеют эти праздники в ЕС в наши дни?
- Каким испытаниям подвержено единство Евросоюза?
- Как принято чтить память жертв войны в Европе?
- Каким видят будущее ЕС и Украины европейские власти?
- Реально ли обеспечить полный отказ от российской энергии?
- Не приведет ли это к росту цен на газ?
- Как не допустить повторения глобальных отключений электроэнергии в Европе?
- С помощью чего Еврокомиссия намерена укреплять конкурентоспособность экономики ЕС?
- Оказывают ли события в США влияние на Европу?
- Ждет ли Европу небывалый рост экономики за счет военной промышленности?
- Продолжится ли усиление военной повестки? Есть ли на это ресурсы?