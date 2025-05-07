Конец Второй мировой. Берлин отмечает без России?

В Берлине отмечают 80-летие окончания Второй мировой войны. Не приглашать представителей России и Беларуси рекомендовал МИД ФРГ. Москва в памятных мероприятиях никак не участвует? Об этом пишет Deutsche Welle.
С рекомендацией не приглашать на памятные мероприятия по случаю 80-летней годовщины окончания Второй мировой войны представителей России и Беларуси выступило министерство иностранных дел ФРГ. В случае появления представителей России или Беларуси на мероприятиях без предварительного уведомления учреждениям Германии рекомендовано воспользоваться правом выдворения по своему усмотрению и с учетом своих интересов. Об этом еще в середине апреля сообщала столичная газета Berliner Zeitung.
По случаю 80-летия окончания Второй мировой войны 8 мая в 2025 году в Берлине - выходной день. 100 различных мероприятий проходят по всему городу в рамках тематической недели со 2 по 11 мая. Проект «80-летняя годовщина окончания войны» реализуется организацией Kulturprojekte Berlin («Культурные проекты Берлина») совместно с партнерами. DW поговорила с инициаторами и участниками этой акции (всего их более 50) и спросила, как они отмечают этот исторический юбилей - с Россией или без? Спойлер: не все организации, проводящие памятные мероприятия, следуют рекомендациям немецких политиков.
«Возможно, это последний круглый юбилей, на котором будут еще присутствовать очевидцы тех событий»
DW: Как вы воспринимаете эту годовщину в контексте нынешней геополитической ситуации? И какую роль для вас и в планируемых мероприятиях играет Россия?
Мориц ван Дюльмен, руководитель некоммерческой организации Kulturprojekte Berlin: Я считаю, что как раз эта годовщина, даже если контекст иной, нежели пять или десять лет назад, приобрела чрезвычайно высокую актуальность. Война России в Украине - эта катастрофическая ситуация. Мы ощущаем эту актуальность. Это не прошлое.
Тем, что мы широко будем отмечать эту годовщину, мы хотим, конечно, стимулировать воображение людей, ведь как раз молодое поколение и большинство наших современников, к счастью, не были сами свидетелями войны. Восприятие становится все абстрактнее. Мы видим, как важно чтить память о жертвах. Когда сегодня некоторые говорят, что только война может стать решением, война воспринимается как что-то само собой разумеющееся. Напрашивается вопрос: «Вы вообще понимаете, о чем говорите?!» Конечно, та война закончилась, но на самом деле она где-то постоянно продолжалась, а окончание войны - это еще не наступление мира. Прошло 80 лет - и мы видим, каким хрупким оказался мир. Я считаю эту годовщину еще более значимой, чем несколько лет назад, потому что сейчас в живых осталось совсем мало свидетелей той войны. Возможно, это последний круглый юбилей, на котором будут еще присутствовать очевидцы тех событий. На днях будет встреча с Марго Фридлендер, который уже 103 года.
Конечно, Россия играет важную роль. Выбирая формулировки, надо быть аккуратными. Вместе с союзниками победу над нацистской Германией одержала не Россия, а Красная армия. В том числе - украинцы. Мы должны обращать внимание на то, чтобы случайно не сказать, что союзниками были Россия, США, Франция и Великобритания. Речь идет о Советском Союзе.
И пять, и десять лет назад было понимание того, что с окончанием войны не вся Европа стала полностью свободной, ведь сразу произошел переход к другому типу диктатуры - коммунистической. Однако 8 мая в целом символизировало облегчение и было праздником: война закончилась, возникло ощущение, что очень страшная глава завершилась, пришел мир и было ожидание, что разум восторжествует.
Сейчас мы не можем просто отмечать окончание войны в стиле «Мир, дружба, жвачка», выражая благодарность союзникам. Важно подчеркнуть, что наша благодарность - Советскому Союзу, а не одной России. Общая благодарность без контекста очень быстро будет инструментализована. Поэтому приходится подбирать правильные слова. В итоге я думаю, что нам удалось показать разные стороны и в результате получился хороший проект, приуроченный к годовщине.
Уве Ноймеркер, директор фонда, в попечении которого находится Мемориал жертвам Холокоста в Берлине: Если просто оглянуться на последнюю годовщину, пять лет назад, то можно лишиться дара речи от того, насколько радикальным образом изменился мир: две войны сейчас идут, усиливается национализм, автократия и неонацизм во всем мире, антидемократическая пропаганда и фальсификация истории и так далее, и так далее… Эта 80-я годовщина официально является государственным праздником в Берлине, но она также должна побудить к размышлениям, например, о том, почему Запад так долго был столь наивен и слеп по отношению к Москве, ее великодержавному поведению и действиям бывшего офицера КГБ и полностью игнорировал все предостережения со стороны Польши и стран Балтии.
Йорг Морре, директор Музея Берлин-Карлсхорст: 8 мая для Музея Берлин-Карлсхорст - очень важный день, потому что здесь 8 мая 1945 года закончилась война (в здании сегодняшнего музея в 1945 году был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, завершивший Вторую мировую войну в Европе. - Ред.). 75-летие выпало из-за пандемии COVID-19, поэтому нынешняя годовщина для нас особенная. Мы можем представить общественности все то, что невозможно было сделать во время пандемии. Мы уделили большое внимание теме капитуляции. В саду музея развернута выставка. В зале можно увидеть кадры 1945 года, которые мы комментируем. Мы предлагаем проехаться на велосипеде от аэропорта Темпельхоф до Карлсхорста. Это как раз тот отрезок, который страны-победители проехали 8 мая.
Еще у нас есть кафе, где можно почитать все газеты, вышедшие в то время. Подготовлена небольшая фотовыставка, которая показывает последний год войны, - это фотографии советских фотографов. Последний и очень важный экспонат - советский танк как пример советской культуры памяти. Возле этого экспоната мы проводим опрос среди посетителей музея. Как они относятся сегодня - в 2025 году - к этому памятнику?
Йоханнес Тухель, руководитель Мемориального центра немецкого сопротивления: Я считаю, что память об окончании Второй мировой войны в Европе сейчас, 80 лет спустя, очень важна и имеет большое значение. Мероприятия, которые сейчас проходят у нас, в Мемориальном центре немецкого сопротивления, прежде всего затрагивают тему сопротивления национал-социализму перед окончанием войны. Нами была организована специальная экспозиция и издан каталог. Что касается памятных мероприятий по случаю 8 мая, то мы участвуем в специальной выставке у Бранденбургских ворот, которую совместно проводят разные организации и фонды. Относительно участия России в памятных мероприятиях министерство иностранных дел ФРГ, как я считаю, приняло правильное решение. Я глубоко сожалею о том, что сейчас сообща почтить память жертв Второй мировой войны не представляется возможным.
«Российская Федерация приписывает себе жертвы и победу над нацистской Германией»
DW: Как вам удается обеспечить эту «связь с настоящим» - отметить 80-ю годовщину окончания Второй мировой войны и освобождения от национал-социализма, в котором Россия сыграла важную роль, и не упустить из виду войну в Украине?
Мориц ван Дюльмен: Мы не хотим фокусировать внимание только на современности, мы хотим рассказывать историю. При этом на многих мероприятиях мы стараемся говорить и о нынешней ситуации, потому что людей это волнует. Мне кажется, дискуссия возникает уже автоматически. Среди запланированных мероприятий есть целый ряд таких, которые затрагивают тему войны в Украине. Например, возле Мемориала советским солдатам в Трептов-парке 8 и 9 мая будут проходить проектные дни, в рамках которых будут вестись дискуссии, конечно, об окончании Второй мировой, но будет и отсылка к страшной войне, которая сегодня идет в Украине.
Уве Ноймеркер: Советский Союз понес самые большие потери в войне. Российская Федерация приписывает исключительно себе и жертвы, и победу над нацистской Германией. Мы, немцы, обязаны чтить память жертв того времени - включая россиян. Но в то же время мы обязаны четко называть вещи своими именами, когда речь идет о ситуации в Украине, начиная с российского вторжения в 2014 году. Мы должны поддерживать Украину морально, в военном и финансовом отношении и бескомпромиссно осуждать войну России.
Йорг Морре: Посетители, которые сюда приходят, приезжают из самых разных уголков Берлина, и у них - разные взгляды. И возле танка на постаменте тоже собираются люди, здесь всегда возлагали цветы. Если хотите, это можно назвать мемориалом. И с ним связывают очень разные мысли. Многие, конечно, кто приносит сюда цветы, видят в Красной армии освободителя. Многие не хотят возлагать цветы к танку и воспринимают его в современном контексте, когда Россия, нарушая международное право, ведет войну в Украине. Здесь будут дискуссии, да и в самом музее тоже. Музей возник как советский, это сильно прослеживается в архитектуре, и мы не пытаемся уничтожить эти следы. Мы сохраняем это. Нам очевиден конфликт разных позиций из-за российской пропаганды. Да, это пропаганда, это искажение истории, но она есть, и она эффективна. Об этом мы тоже будем говорить с нашей публикой.
Йоханнес Тухель: Как этого добиться, решается в зависимости от характера мероприятия в каждом конкретном случае. Фокус Мемориального центра немецкого сопротивления лежит на событиях, которые происходили в Берлине до 2 мая 1945 года. Мы провели крупное памятное мероприятие, посвященное жертвам гестапо, убитым 22 и 23 апреля 1945-го, но это были убийства немцами немцев, входивших в немецкое Сопротивление. Это не то мероприятие, где стоял бы вопрос об участии в какой-либо форме российской стороны.
«Мы никого не приглашали, но наш дом открыт»
DW: Вы приглашали представителей из России? Им рады?
Мориц ван Дюльмен: Мы не приглашаем никого отдельно - ни людей, ни фракции, ни партии, ни страны. Мы не устраиваем протокольные встречи, речь идет о доступных всем памятных и культурных мероприятиях. Большинство из них проходят под открытым небом, а участие в них бесплатно. Что касается официальных российских представителей, то они, разумеется, не приветствуются, потому что мы знаем, что они всегда пытаются использовать такие встречи в своих интересах. Мы не думаем, что на наши мероприятия придет, например, посол РФ. Где-то официальные лица будут, но это уже другая история.
Уве Ноймеркер: Нет, однозначно нет. Не должно быть никакого использования памяти агрессором, совершающим тяжкие военные преступления в Украине. Выступление посла Российской Федерации на годовщине битвы за Зееловские высоты (в бранденбургском Зеелове в 90 км к востоку от Берлина в 1945 году произошло одно из самых ожесточенных сражений Берлинской операции. - Ред.) было пропагандистским путинским мероприятием, и я потрясен, насколько некритично об этом сообщили немецкие СМИ.
Йорг Морре: Мы никого не приглашали, но наш дом открыт. Кто бы ни захотел, может прийти. Помнить и чтить память - законное желание. 8 мая вечером у нас состоится мероприятие, на котором будет обсуждаться культура памяти о войне. На это мероприятие официально зарегистрировалось российское посольство. Это будет советник посла, который всегда приходит. Я уверен, что он примет участие и в дискуссии после мероприятия. И это нормально.
Мы напрямую рекомендацию от министерства иностранных дел ФРГ не получали. И это, конечно, заблуждение министерства иностранных дел полагать, что если не пригласить российского посла, то он и не придет. Разумеется, он придет. У него есть для этого повод. Но у нас здесь есть свои правила: флаги и пропагандистские отличительные знаки здесь не разрешены - и к ним относится георгиевская ленточка.
Йоханнес Тухель: Мы придерживаемся рекомендаций министерства иностранных дел ФРГ. Мы храним память о судьбе тех, кто оказывал сопротивление нацистам до 8 мая 1945 года. От российской стороны не было никаких запросов относительно участия в наших мероприятиях.