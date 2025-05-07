Конец Второй мировой. Берлин отмечает без России?

Тем, что мы широко будем отмечать эту годовщину, мы хотим, конечно, стимулировать воображение людей, ведь как раз молодое поколение и большинство наших современников, к счастью, не были сами свидетелями войны. Восприятие становится все абстрактнее. Мы видим, как важно чтить память о жертвах. Когда сегодня некоторые говорят, что только война может стать решением, война воспринимается как что-то само собой разумеющееся. Напрашивается вопрос: «Вы вообще понимаете, о чем говорите?!» Конечно, та война закончилась, но на самом деле она где-то постоянно продолжалась, а окончание войны - это еще не наступление мира. Прошло 80 лет - и мы видим, каким хрупким оказался мир. Я считаю эту годовщину еще более значимой, чем несколько лет назад, потому что сейчас в живых осталось совсем мало свидетелей той войны. Возможно, это последний круглый юбилей, на котором будут еще присутствовать очевидцы тех событий. На днях будет встреча с Марго Фридлендер, который уже 103 года.