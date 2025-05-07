Государство увеличит размер пособий военнослужащим за участие в учебных сборах

Пособие будет увеличено с 37 до 55 евро для солдата, с 40 до 60 евро для младшего офицера и с 50 до 75 евро для офицера за один день обучения, передала BNS пресс-служба Министерства обороны.

Повышение в два раза за участие в учениях будет применяться задним числом с 21 апреля. Таким образом, резервисты, участвовавшие в учениях OKAS 25 в конце апреля, а также те, кто принимает участие в крупных учениях Siil в текущем году, также смогут воспользоваться более справедливой оплатой.