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Государство увеличит размер пособий военнослужащим за участие в учебных сборах

Резервист. Иллюстративное фото.
Резервист. Иллюстративное фото. Фото: Rms Richard Põder / Eesti kaitsevägi

В четверг министр обороны Ханно Певкур внесет в правительство законопроект, предусматривающий увеличение задним числом пособия, выплачиваемого солдатам запаса за время, проведенное на учебных сборах.

Пособие будет увеличено с 37 до 55 евро для солдата, с 40 до 60 евро для младшего офицера и с 50 до 75 евро для офицера за один день обучения, передала BNS пресс-служба Министерства обороны.

Повышение в два раза за участие в учениях будет применяться задним числом с 21 апреля. Таким образом, резервисты, участвовавшие в учениях OKAS 25 в конце апреля, а также те, кто принимает участие в крупных учениях Siil в текущем году, также смогут воспользоваться более справедливой оплатой.

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