Цены на электричество снизились, но вечерами – рекордный рост: что происходит на рынке Балтии?

В апреле цены на электроэнергию по сравнению с мартом снизились примерно на 19%, дойдя до уровня 73,3 евро за мегаватт-час. На снижение цен повлияли главным образом уменьшение спроса на отопление и производство больших объемов солнечной и ветровой энергии во всех странах Балтики.
В то же время цены на электроэнергию по сравнению с апрелем прошлого года (60 евро за мегаватт-час) были почти на 20% выше, несмотря на то, что в оба периода соединение по кабелю Estlink 2 отсутствовало. С точки зрения функционирования рынка электроэнергии, этому есть два объяснения, сообщил BNS аналитик торговли энергией Eesti Energia Карл Йоозеп Рандвеэр.
По его словам, во-первых, производство гидроэнергии в Латвии, которое занимает очень важное место на рынках стран Балтии, в этом году упало до рекордно низкого уровня, что, в свою очередь, повысило потребность в более дорогих источниках, основанных на ископаемом топливе. Их же цена напрямую связана с высокой ценой на природный газ (43 евро за мегаватт-час в начале апреля). Чем меньше на рынке дешевой и гибко используемой гидроэнергии, тем больше спрос на управляемые мощности, работающие на основе газа. Поскольку цена на газ постоянно росла, соответственно, увеличивались и цены на электроэнергию в странах Балтии.
Ограниченные передающие мощности в значительной степени были заменены солнечной и ветровой энергией, в вечернее время - производственными подразделениями, работающими на ископаемом топливе
Апрель в странах Балтии вновь выдался исключительным месяцем: если в апреле прошлого года производство гидроэнергии в Латвии покрывало почти треть общего потребления, то в этом году доля этого производственного подразделения ограничилась 11%. В то же время генерация ветровой и солнечной энергии в Литве покрыла почти 26% от общего потребления в Балтийском регионе; производство в Эстонии составило 11%, а в Латвии - всего 2%.
В странах Балтии сложилась четкая тенденция: в области ветровой и солнечной энергии лидирует Литва, за ней следует Эстония. Латвия солнечную энергию в большом объеме не производит - ее заменяет гидроэнергия. 39% потребления электроэнергии в странах Балтии было покрыто за счет ветровой и солнечной энергии, 22% - за счет электроэнергии, произведенной из ископаемого топлива, 14% - за счет гидроэнергии, 11% - за счет других производственных активов (в т. ч. биомассы), а оставшийся спрос - за счет импорта электроэнергии.
Прибавление значительного производства за счет солнечной энергии приводит к большему, чем когда-либо прежде, снижению дневных цен. В пиковые часы потребления цена на электроэнергию значительно выше среднемесячной.
С наступлением апреля все большую роль по всех странах Балтии начинает играть увеличивающаяся генерация солнечной энергии. В результате добавления солнечной энергии становится все больше дней, когда в период с 9:00 до 16:00 (и по ночам) цены в разы ниже, а в вечерние и утренние часы - в разы выше. Энергия, производимая с низкими затратами, приводит к тому, что цены в течение дня становятся в несколько раз ниже среднемесячной.
При отсутствии солнца производство энергии снижается, и для удовлетворения спроса во всех странах Балтии запускаются управляемые мощности, которые в разы дороже солнечной энергии.
Поскольку в апреле нынешнего года гидроэнергии по сравнению с предыдущими годами было произведено меньше, мы больше зависели от более дорогих сланцевых и газовых станций, что, в свою очередь, значительно подняло цены в вечерние часы. Наряду с рекордными объемами выработки солнечной и ветровой энергии, а также рекордно низким производством гидроэнергии в Латвии за последние годы мы наблюдали экстремальное по сравнению с предыдущими годами колебание цен.
Если раньше цена на электричество в утренние пиковые часы была примерно на 20-30% выше среднемесячной, а в вечерние часы на 40-60% выше, то в этом году цены в утренние часы превысили среднемесячные почти в два раза, а в вечерние оказывались и до трех раз выше.
В связи с производством больших объемов солнечной энергии и отсутствием соединения по кабелю Estlink 2 аналогичную картину можно ожидать и в течение всего лета - вечером электроэнергии по выгодной цене, которую можно было бы импортировать из Северных стран, не будет. Это приведет к высоким ценам на электроэнергию в странах Балтии в это время. Как видно из приведенного ниже чертежа, по сравнению с апрелями последнего десятилетия доля солнечной и ветровой энергии в потреблении Эстонии резко возросла.
К концу апреля 2025 года цены на природный газ в Европе упали до уровня 32,5 евро за мегаватт-час, когда они стали на 22,5% ниже, чем в начале месяца (-9,5 евро за мегаватт-час). Снижению цен способствовала главным образом более теплая весенняя погода, а также выработка больших объемов солнечной и ветровой энергии по всей Европе, что, в свою очередь, снизило спрос на производство на основе газа.
Также продолжался стабильный импорт СПГ из США и Канады, что поддерживало предложение. Снижению цен способствовало также уменьшение промышленного спроса, обусловленное высокими ценами на электроэнергию и охлаждением экономики.
В мае на цены может оказать влияние растущий спрос на СПГ в Азии (в первую очередь в Китае), что подстегнет спрос. Также напряженность на рынке могут вызвать проводимые в Норвегии работы по техническому обслуживанию или задержка поставок СПГ. На цену газа также влияют погодные условия: неожиданное похолодание может привести к быстрому увеличению цены на газ.
Если в начале апреля 2025 года цена углеродной квоты в Европе составляла 71 евро за тонну, то к концу месяца она упала до уровня 67 евро за тонну. В начале месяца цены на квоты продолжали снижаться в основном из-за напряженной ситуации в торговле между Европейским союзом и США. Спрос на квоты упал из-за спекуляций по поводу снижения экономической активности.
Парадоксальным образом снижению цен на углеродные квоты также способствовало уменьшение цен на природный газ: природный газ в течение месяца стоил дешевле угля, что увеличило производство газа и, таким образом, снизило выбросы и спрос на квоты.
С приходом весны спрос на квоты упал из-за увеличения генерации солнечной энергии и снижения спроса на отопление, что, в свою очередь, привело к падению цен на квоты. Несмотря на это, в середине апреля имело место повышение цен на квоты, хотя они и не поднялись до уровня начала месяца. Рост цен связывали с ослаблением напряженности в торговых отношениях между США и ЕС.
В то же время росту цен в течение месяца также способствовала ежегодная обязательная покупка квот предприятиями ЕС для покрытия выбросов CO2 за прошлый год в соответствии с климатическими требованиями Европейского Союза.
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