Цены на электричество снизились, но вечерами – рекордный рост: что происходит на рынке Балтии?

В то же время цены на электроэнергию по сравнению с апрелем прошлого года (60 евро за мегаватт-час) были почти на 20% выше, несмотря на то, что в оба периода соединение по кабелю Estlink 2 отсутствовало. С точки зрения функционирования рынка электроэнергии, этому есть два объяснения, сообщил BNS аналитик торговли энергией Eesti Energia Карл Йоозеп Рандвеэр.

По его словам, во-первых, производство гидроэнергии в Латвии, которое занимает очень важное место на рынках стран Балтии, в этом году упало до рекордно низкого уровня, что, в свою очередь, повысило потребность в более дорогих источниках, основанных на ископаемом топливе. Их же цена напрямую связана с высокой ценой на природный газ (43 евро за мегаватт-час в начале апреля). Чем меньше на рынке дешевой и гибко используемой гидроэнергии, тем больше спрос на управляемые мощности, работающие на основе газа. Поскольку цена на газ постоянно росла, соответственно, увеличивались и цены на электроэнергию в странах Балтии.

Ограниченные передающие мощности в значительной степени были заменены солнечной и ветровой энергией, в вечернее время - производственными подразделениями, работающими на ископаемом топливе