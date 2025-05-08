Активные поиски медведя, который бродил по Таллинну, прекращены

На место отправились полицейские и спасатели. Они проверяли территорию с помощью дрона, чтобы обнаружить медведя. Если незадолго до 5:30 патруль заметил медведя за кладбищем Рахумяэ, то примерно через десять минут Центр тревоги получил сообщение от человека, который видел животное, бегущее по Эхитаяте-теэ, Юлиыпиласте-теэ и в районе леса Вана-Мустамяэ в направлении Ныммеской лыжной базы.

Старший патрульной смены Ляэне-Харьюского отдела полиции Карл Калда просит горожан быть внимательными при перемещении по этому району.

«Дикое животное может вести себя непредсказуемо, особенно в незнакомой городской среде. По возможности мы рекомендуем людям избегать прогулок по окрестностям и отвозить детей в школу на машине. При встрече с медведем нужно держаться от него подальше, избегать зрительного контакта, медленно отступать назад и при этом молчать», - порекомендовал Калда.