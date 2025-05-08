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Президент Алар Карис почтил память жертв Второй мировой войны

Фото статьи
Фото: Kuvatõmmis.

Президент Алар Карис отметил в своих соцсетях, что сегодня исполняется 80 лет со дня окончания Второй мировой войны - события, которое потрясло весь мир и унесло миллионы жизней, принесло глубокую боль и страдания.

Президент Алар Карис зажег свечу памяти в Церкви Богоматери в Дрездене в честь жертв войны, унесшей бесчисленное количество жизней.

В своей публикации президент Карис подчеркнул, что Вторая мировая война стала тяжелым последствием амбициозных стремлений тоталитарных идеологий и договоренностей между их режимами, а также неспособности демократических государств вовремя этим амбициям противостоять. Он напомнил, что война, начавшаяся после подписания пакта Гитлера и Сталина, повлекла за собой огромное число жертв и на десятилетия определила судьбы народов Центральной и Восточной Европы.

«В ходе войны, когда Эстония была оккупирована этими режимами, страна потеряла пятую часть своего населения», - отметил президент, подчеркивая масштаб нашей национальной трагедии. Он добавил, что хотя поражение нацистской Германии означало победу над одним злом, это вовсе не принесло свободу многим народам, в том числе и Эстонии. «Справедливость и свобода пришли лишь спустя десятилетия», - добавил он.

«С другой стороны, это стало началом новой, объединенной Европы, целью которой является предотвращение подобных катастроф», - сказал Карис. По его словам, важно не только помнить погибших, но и активно действовать ради того, чтобы ужасы прошлого никогда не повторились.

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