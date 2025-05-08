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Postimees в Украине Западная Украина демонтирует мемориалы советским солдатам и переносит останки на кладбища

Перевод: Вера Копти
Работники коммунальной службы Львова сносят мемориал советским солдатам, погибшим во Второй мировой войне. Для начала с памятников были сняты таблички с именами предположительно захороненных там солдат.
Работники коммунальной службы Львова сносят мемориал советским солдатам, погибшим во Второй мировой войне. Для начала с памятников были сняты таблички с именами предположительно захороненных там солдат. Фото: Pavlo Palamartšuk

Мемориал советским солдатам, погибшим во Второй мировой войне, во Львове был демонтирован накануне 80-летия окончания этой войны, поскольку городские власти посчитали, что этот памятник посвящен русским оккупантам. Однако на востоке Украины памятники советским солдатам по-прежнему остаются табуированной темой.

Во Львове на мемориале, известном как Холм героев, расположено более 220 индивидуальных могил и четыре братские. Все найденные останки будут перезахоронены на крупнейшем городском кладбище - Голосковском.

К настоящему времени эксгумирована лишь часть останков. В каждой могиле до сих пор находили человеческие останки, хотя иногда в земле лежали только отдельные кости.

«Это следовало сделать еще давно, - сказал руководитель общественного движения «Деколонизация. Украина» Вадим Поздняков. - «Захоронения в общественных местах - это ненормально, это советская практика. Но наше общество пока не до конца к этому готово. Это по-прежнему болезненная тема».

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