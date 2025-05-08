Postimees в Украине Западная Украина демонтирует мемориалы советским солдатам и переносит останки на кладбища

Во Львове на мемориале, известном как Холм героев, расположено более 220 индивидуальных могил и четыре братские. Все найденные останки будут перезахоронены на крупнейшем городском кладбище - Голосковском.

К настоящему времени эксгумирована лишь часть останков. В каждой могиле до сих пор находили человеческие останки, хотя иногда в земле лежали только отдельные кости.