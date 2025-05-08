Число коров сокращается, цены растут: станут ли говядина и молоко роскошью?

За последние четыре года говядина и молочные продукты подорожали в Эстонии почти в полтора раза - и это еще не предел. Производство мяса и молока сократилось как в Европе, так и в Эстонии, что ведет к росту спроса и цен.
В Финляндии в последние недели разразилась паника из-за дефицита говяжьего фарша - его просто нет в продаже. По словам финских торговцев, за нехваткой стоят возросший спрос и трудности в производстве. Однако, по мнению финских экспертов, основная причина в том, что количество крупного рогатого скота в стране на протяжении десятилетий неуклонно сокращается.