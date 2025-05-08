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Число коров сокращается, цены растут: станут ли говядина и молоко роскошью?

Фото статьи
Фото: Marko Saarm

За последние четыре года говядина и молочные продукты подорожали в Эстонии  почти в полтора раза - и это еще не предел. Производство мяса и молока сократилось как в Европе, так и в Эстонии, что ведет к росту спроса и цен.

В Финляндии в последние недели разразилась паника из-за дефицита говяжьего фарша - его просто нет в продаже. По словам финских торговцев, за нехваткой стоят возросший спрос и трудности в производстве. Однако, по мнению финских экспертов, основная причина в том, что количество крупного рогатого скота в стране на протяжении десятилетий неуклонно сокращается.

Поскольку молочные коровы благодаря селекции и улучшенному кормлению дают больше молока, поголовье стад было сокращено. В то же время для производства говядины необходимы телята, а корова рожает всего раз в год. «Если количество телят снижается, то падает и потенциал производства говядины», - сказал эксперт Союза сельхозпроизводителей Юхо Кюнтяя порталу Yle.

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