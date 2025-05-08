Разница в датах окончания войны объясняется тем, что безоговорочная капитуляция Германии была подписана поздно вечером в одном из имений недалеко от Берлина, когда в Москве - из-за разницы во времени - уже наступил следующий день. Именно к этой дате Москва упорно привязалась, что по сути напоминает странную традицию в Эстонии запускать фейерверки в 11 вечера в канун Нового года - ровно в тот момент, когда наступает полночь в столице нашего восточного соседа.

Во Второй мировой войне в той или иной форме участвовало практически все человечество. Для многих стран это была тотальная война, в которой стерлись границы между фронтом и тылом, а ресурсы всего общества были полностью мобилизованы. Число погибших оценивается от 70 до 85 миллионов человек, но точное количество неизвестно - среди жертв были и мирные жители, погибшие в результате репрессий или бомбардировок. Война велась на суше, в воздухе и на море, от полярных широт до пустынь. Она завершилась первыми - и, к счастью, единственными - ядерными ударами по Хиросиме и Нагасаки.