Сегодня, 8 мая, исполняется 80 лет со дня окончания Второй мировой войны в Европе - самого кровопролитного конфликта в истории человечества. Именно эта дата является подлинной, в отличие от 9 мая, которую мы помним как памятную дату времен оккупации, которую Россия по-прежнему официально считает последним днем войны.
Разница в датах окончания войны объясняется тем, что безоговорочная капитуляция Германии была подписана поздно вечером в одном из имений недалеко от Берлина, когда в Москве - из-за разницы во времени - уже наступил следующий день. Именно к этой дате Москва упорно привязалась, что по сути напоминает странную традицию в Эстонии запускать фейерверки в 11 вечера в канун Нового года - ровно в тот момент, когда наступает полночь в столице нашего восточного соседа.
Во Второй мировой войне в той или иной форме участвовало практически все человечество. Для многих стран это была тотальная война, в которой стерлись границы между фронтом и тылом, а ресурсы всего общества были полностью мобилизованы. Число погибших оценивается от 70 до 85 миллионов человек, но точное количество неизвестно - среди жертв были и мирные жители, погибшие в результате репрессий или бомбардировок. Война велась на суше, в воздухе и на море, от полярных широт до пустынь. Она завершилась первыми - и, к счастью, единственными - ядерными ударами по Хиросиме и Нагасаки.
Если из Первой мировой войны человечество не извлекло должных уроков, а Лига Наций, созданная для поддержания международного мира, быстро распалась, то ужасы Второй мировой оказались настолько разрушительными, что новый подход западных стран оказался куда более успешным. Одним из важнейших достижений можно считать План Маршалла - экономическую помощь Соединенных Штатов по восстановлению разрушенной войной Европы. Причем помощь предлагалась и Восточной Европе, от которой, однако, генералиссимус Сталин отказался.
Послевоенное восстановление Западной Европы, а также Японии, привело к экономическому подъему этих стран и способствовало распространению демократии по всему миру. И хотя, как любил повторять Леннарт Мери, для нас Вторая мировая война не завершилась в 1945 году - из-за продолжения оккупации, - именно в триумфе демократии зародились ростки нашей будущей независимости. Президент Кеннеди сказал в своей знаменитой речи у Берлинской стены: «Свобода сопряжена со многими трудностями, и демократия далека от совершенства. Но нам никогда не приходилось возводить стену, чтобы удерживать людей внутри и не дать им уйти от нас». Стена пала - и мы тоже обрели свободу.
Но так же, как когда-то Гитлер бросил вызов мировому порядку, аннексировав Австрию и Судетскую область, сегодня этот вызов бросил Путин, захватив Крым и Донбасс. В отличие от Чехословакии 1938 года или Финляндии 1939 года, Украина получила гораздо более широкую международную поддержку, включая поставки вооружений. Хочется верить, что мировое сообщество все же извлекло уроки из прошлого и сможет остановить агрессора до того, как это приведет к новым масштабным жертвам.