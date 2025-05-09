Криштафович: пока Путин в Москве смотрел на парад, Кая Каллас во Львове уточняла шаги по созданию трибунала над ним

- Да, фантастических условий для России, скорее всего, уже не будет. Здесь фактор Европы нельзя сбрасывать со счетов, США не могут идти на уступки России в обход точки зрения Европейского союза. А мы знаем, что несмотря на сложности принятия решений здесь, несмотря на отсутствие у ЕС единого центра принятия решений, несмотря на то, что поиски компромисса требуют времени и дипломатических усилий, тем не менее, есть консенсус насчет того, что Украина не должна заключить мир на несправедливых для себя условиях.

Попытки Дональда Трампа и его администрации, хоты бы риторические, послать Путину сигнал, что можно заменить слово «война» на слово «конфликт», что можно как-то уменьшить значение того ущерба, который нанесен и продолжает наноситься, направленные на то, чтобы остановить боевые действия, что, на мой взгляд, не вполне в интересах Москвы… Эти попытки не увенчались успехом.

Фрагмент передачи. Фото: Константин Седнев

Мы видим, что ничего не получается, и Москва сейчас предпринимает усилия, чтобы, наоборот, сделать эти мирные переговоры менее вероятными. Потому что участие председателя КНР во вчерашних и сегодняшних празднованиях в Москве, его переговоры с Путиным, его место на трибуне, все это делалось для того, чтобы показать, что Россия и Китай очень рядом, что они прямо вот вместе, и, конечно, это была демонстрация такого очень антизападного союза.