Криштафович: пока Путин в Москве смотрел на парад, Кая Каллас во Львове уточняла шаги по созданию трибунала над ним

На параде 9 мая в Москве было немного гостей из-за рубежа, но среди них оказались глава КНР и премьер Словакии. О том, есть ли у РФ шансы выйти из международной изоляции, или до приостановки войны в Украине этого не случится, а также обо многом другом в студии Postimees размышлял юрист, гражданский активист Евгенией Криштафович (Партия реформ).
Выдержки из беседы:
- Количество зарубежных лидеров, согласившихся приехать в Москву 9 мая, оказалось скромным, наверняка речь не только о страхе перед украинскими дронами, но и о заботе о своей репутации. Администрация Трампа подала немало сигналов в последние месяцы, что международная изоляция РФ может быть ослаблена, можно ли сказать, что толком эти сигналы никого не приободрили и по большей части в Москве 9 мая собрался «клуб изгоев»?
- Сегодня во Львове Кая Каллас, верховный представитель по внешней политике Европейского союза, будет анонсировать следующие шаги по созданию международного трибунала по военным преступлениям, связанным с войной в Украине. Понятно, кто будет там на скамье подсудимых.
Сегодня по брусчатке Красной площади шли люди, которые участвуют в боевых действиях и совершают преступления агрессии и геноцида, и если вслед за ними или рядом с ними должны были идти представители легитимных стран, то оказалось, что, в общем, желающих разделить эту ответственность в мире, наверное, не так уж и много.
Те страны, военнослужащие которых там сегодня оказались, так называемые дружественные страны, как это было там сегодня объявлено… Выяснилось, что в такой ситуации этих друзей у Путина немного, причем так происходит как по рациональным причинам, так и, я надеюсь, по ценностным.
- События самых последних недель дают надежду, что, возможно, самый тяжелый связанный с фактором Трампа период для Украины позади: заключено соглашение о недрах, Трамп говорит, что Путин, похоже, водит его за нос. Возможно, тот период эйфории, которая наверняка была в Кремле в феврале-марте, закончился? Надежды России и на перемирие на ее фантастических условиях, и на снятие санкций рушатся?
- Да, фантастических условий для России, скорее всего, уже не будет. Здесь фактор Европы нельзя сбрасывать со счетов, США не могут идти на уступки России в обход точки зрения Европейского союза. А мы знаем, что несмотря на сложности принятия решений здесь, несмотря на отсутствие у ЕС единого центра принятия решений, несмотря на то, что поиски компромисса требуют времени и дипломатических усилий, тем не менее, есть консенсус насчет того, что Украина не должна заключить мир на несправедливых для себя условиях.
Попытки Дональда Трампа и его администрации, хоты бы риторические, послать Путину сигнал, что можно заменить слово «война» на слово «конфликт», что можно как-то уменьшить значение того ущерба, который нанесен и продолжает наноситься, направленные на то, чтобы остановить боевые действия, что, на мой взгляд, не вполне в интересах Москвы… Эти попытки не увенчались успехом.
Мы видим, что ничего не получается, и Москва сейчас предпринимает усилия, чтобы, наоборот, сделать эти мирные переговоры менее вероятными. Потому что участие председателя КНР во вчерашних и сегодняшних празднованиях в Москве, его переговоры с Путиным, его место на трибуне, все это делалось для того, чтобы показать, что Россия и Китай очень рядом, что они прямо вот вместе, и, конечно, это была демонстрация такого очень антизападного союза.
Насколько этот союз будет устойчивым? Это хороший вопрос. Мы живем в очень динамично меняющемся мире, даже не за несколько дней, а за несколько часов ситуация может меняться на прямо противоположную. Так что какие сигналы в итоге пошлет китайская сторона, это мы еще увидим. Но ясно видно то, чего добивается в этой ситуации Россия.
И это явно не добавляет для Дональда Трампа и его администрации доверия по отношению к Путину как к участнику переговорного процесса. Потому что Дональду Трампу будет очень трудно объяснить своему избирателю такого нового друга. Мы можем сколько угодно говорить об авторитарных замашках Дональда Трампа, но он все же опирается на мандат, получаемый от американского народа, а Америка - это демократия.
- Нынешняя геополитическая ситуация порой сравнивается чуть ли не с Мюнхенским сговором, говорится о том, что как и в середине прошлого века, великие державы готовы пренебречь интересами малых, судьбу нынешней Украины сравнивают с судьбой довоенных Чехословакии и Польши. Действительно ли сейчас происходит невероятный по аморальности раздел мира на сферы влияния, или все-таки ничего совсем уж катастрофичного в этом смысле не происходит?
- Желающие менять мир подобными средствами были и в прошлом веке, и никуда они не делись и в нынешнем. Думаю, они, безусловно, останутся и в будущем. Доктрина Realpolitik может ослабевать под влиянием каких-то особо значимых событий, каким была, например, Вторая мировая война, но потом она опять усиливается. По той причине, что это очень легко и просто.
Но, как мне кажется, роль малых стран тоже очень важная. Украина сейчас не захвачена не в силу того, что США, Европе или еще кому-то не удалось с кем-то договориться, а по той причине, что Украина сопротивляется сама. Важно понимать, что главная заслуга в том, что Украина остается свободным, независимым, суверенным государством, принадлежит украинскому народу, который героически сопротивляется.
Да, ему было бы еще тяжелее - и намного тяжелее - сопротивляться без помощи США, без помощи стран Европейского союза, больших и маленьких, но, тем не менее, главным фактором, который мешает делить мир где-то в тиши кабинетов лидеров крупных государств, это воля других стран к тому, чтобы защищать свою независимость и суверенитет.
И сегодня будет особенно приятно это сказать, ведь сегодня День Европы: усилия Европейского союза, продолжающего выделять помощь Украине, продолжающего искать пути достижения дипломатического консенсуса для сопротивления российской агрессии, приносят свои плоды. Благодаря этому Путин не может двигаться дальше и, к счастью, терпит поражения на тех фронтах, которые казались ему совершенно перспективными.
- Западный мир празднует прекращение военных действий в Европе и годовщину капитуляции Германии 8 мая, 9 мая же празднуется День Европы, который больше связан не с войной, а с создание прообраза Евросоюза. С вашей точки зрения, нужно ли и нам в Эстонии все больше и больше наращивать значение 8 мая как дня памяти, а значение 9 мая - именно как дня европейского единства, очищая эту дату от советских смыслов?
- Мне кажется, что даты 8 и 9 мая - это в первую очередь памятные даты. Это не государственные праздники и не какой-то повод для увеселительных мероприятий. Это памятные даты, связанные с завершением военных действий в Европе, и я считаю совершенно правильным отдавать почести и людям, которые приблизили окончание этой страшной войны, и тем, кто являлись ее жертвами.
Не так важно, делается ли это 8 мая, или 9 мая, или в оба этих дня. Но очевидно, что относиться к этому нужно именно так, как везде в Европе это происходит, сдержанно, уважительно, извлекая уроки. Действовать в назидание следующим поколениям, рассказывая, что именно тогда произошло. Есть ведь еще определенное количество живых свидетелей, которые могут рассказать об этом, следует больше давать слова и им.
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