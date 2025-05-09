В студии Postimees Евгений Криштафович: могут ли Россию выпустить из международной изоляции до прекращения огня?

- Количество зарубежных лидеров, согласившихся приехать в Москву 9 мая, оказалось скромным, наверняка речь не только о страхе перед украинскими дронами, но и о заботе о репутации. Администрация Трампа подала немало сигналов в последние месяцы, что международная изоляция РФ может быть ослаблена, можно ли сказать, что толком эти сигналы никого не приободрили и по большей части в Москве 9 мая собрался «клуб изгоев»?

- События самых последних недель дают надежду, что, возможно, самый тяжелый связанный с фактором Трампа период для Украины позади: заключено соглашение о недрах, Трамп говорит, что Путин, похоже, водит его за нос, больше не говорится о неизбежном сворачивании военной помощи Вашингтона Киеву. Возможно, тот период эйфории, которая наверняка была в Кремле в феврале-марте, закончился? Трамп прекращает давить на Украину, и надежды России и на перемирие на ее фантастических условиях, и на снятие санкций рушатся?

- Нынешняя геополитическая ситуация порой сравнивается чуть ли не с Мюнхенским сговором, говорится о том, что как и в середине прошлого века, великие державы готовы пренебречь интересами малых, судьбу нынешней Украины сравнивают с судьбой довоенных Чехословакии и Польши. Действительно ли сейчас происходит невероятный по аморальности раздел мира на сферы влияния, или все-таки ничего совсем уж катастрофичного в этом смысле не происходит?