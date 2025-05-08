В этом году подача заявок на реновацию многоквартирных домов пройдет без конкурса «быстрых пальцев»

Этим летом откроется тур подачи заявок на получение субсидий для реновации многоквартирных домов на сумму 80 миллионов евро, который улучшит жилищные условия примерно для десяти тысяч человек по всей Эстонии. Министерство климата направило на согласование условия проведения тура подачи заявок.
«Очень высокий интерес к субсидиям на реновацию в последние годы показывает, что осведомленность о преимуществах обновления жилья растет. И действительно, можно получить множество выгод - при комплексной реновации экономия на отоплении может составить до 60 процентов. Кроме того, дом будет выглядеть красивее, в нем будет здоровый внутренний климат, а срок службы увеличится», - сказал министр инфраструктуры Кульдар Лейс.
«В этом туре подачи заявок мы отказываемся от принципа „первым подал - получил“. Теперь все смогут спокойно подать свои заявки, и на их основе будет составлен рейтинг. Таким образом, субсидии получат те дома, где реновация поможет больше всего снизить потребление энергии. Такая система соответствует отзывам, полученным от квартирных товариществ», - добавил министр.
Квартирные товарищества смогут подавать заявки в Фонд предпринимательства и инноваций (EIS) в течение 30 дней. Затем дома будут ранжированы в зависимости от их потребления энергии. Поэтому важно заранее проверить данные об энергоэффективности своего дома в реестре зданий, чтобы они были актуальными на момент подачи заявки. Принципы подачи заявок останутся такими же, как и в предыдущем конкурсе, поэтому товариществам, не получившим поддержку в прошлый раз, не нужно вносить изменения в содержание заявок.
В этом году для квартирных товариществ выделено 80 миллионов евро, полученных из фондов Европейского Союза и от продажи квот на выбросы CO2. Заявки будут разделены на четыре группы в зависимости от размера бюджета: маленькие дома (менее 18 квартир), средние дома (от 18 до 99 квартир), большие дома (от 100 квартир) и реновация на основе соседства. При подаче заявки на реновацию важно учитывать, что для близко расположенных домов работы должны быть организованы как единое комплексное решение.
Размеры субсидий на капитальный ремонт зависят от расположения многоквартирного дома и выполняемых работ и составляют от 30 до 50 процентов.
С полными условиями нового конкурса можно ознакомиться на сайте Министерства климата. Подача замечаний к проекту в системе публичных обсуждений возможна до 22 мая, а сам тур подачи заявок откроется летом. Вдобавок, министерство совместно с EIS разрабатывает отдельную программу поддержки частичной реновации многоквартирных домов.
Тур подачи заявок, начавшийся в октябре 2024 года, продолжается и уже поддержал почти 250 квартирных товариществ. Заявки могут подавать владельцы крупных многоквартирных домов, а также домов, расположенных в следующих регионах: Хийумаа, Пыльвамаа, Сааремаа и Ида-Вирумаа. Программу финансирования будут продолжать до тех пор, пока не закончатся средства или до октября 2025 года. Более подробную информацию о субсидиях можно найти на сайте EIS.