В этом году подача заявок на реновацию многоквартирных домов пройдет без конкурса «быстрых пальцев»

​«Очень высокий интерес к субсидиям на реновацию в последние годы показывает, что осведомленность о преимуществах обновления жилья растет. И действительно, можно получить множество выгод - при комплексной реновации экономия на отоплении может составить до 60 процентов. Кроме того, дом будет выглядеть красивее, в нем будет здоровый внутренний климат, а срок службы увеличится», - сказал министр инфраструктуры Кульдар Лейс.

«В этом туре подачи заявок мы отказываемся от принципа „первым подал - получил“. Теперь все смогут спокойно подать свои заявки, и на их основе будет составлен рейтинг. Таким образом, субсидии получат те дома, где реновация поможет больше всего снизить потребление энергии. Такая система соответствует отзывам, полученным от квартирных товариществ», - добавил министр.

Квартирные товарищества смогут подавать заявки в Фонд предпринимательства и инноваций (EIS) в течение 30 дней. Затем дома будут ранжированы в зависимости от их потребления энергии. Поэтому важно заранее проверить данные об энергоэффективности своего дома в реестре зданий, чтобы они были актуальными на момент подачи заявки. Принципы подачи заявок останутся такими же, как и в предыдущем конкурсе, поэтому товариществам, не получившим поддержку в прошлый раз, не нужно вносить изменения в содержание заявок.