АНДРЕЙ КУЗИЧКИН 9 мая в современной России: надругательство над народной памятью

О праздновании в России Дня победы 9 мая в эстонской прессе написано много. Андрей Кузичкин поставил своей целью описать механизм трансформации календарной даты в библию путинского режима, и считает важным подчеркнуть, что Сталин ненавидел победу, а Путин ее распял на кресте своих комплексов «маленького человечка».
Общеизвестный факт, что советский диктатор Иосиф Сталин во время прохождения первого парада Победы 24 июня 1945 года присутствовал на трибунах мавзолея на Красной площади, но не принимал построение войск. Это сделал маршал Георгий Жуков. Однако сам Сталин активно участвовал в подготовке парада и даже контролировал качество спешно сшитых знамен и мундиров.
В 1945-1947 годах 9 мая был в СССР нерабочим днем, или, как тогда говорили, «красным днем календаря». И вдруг отношение к этому празднику со стороны Сталина резко изменилось. Уже в 1948 году 9 мая стало обычным рабочим днем, а парады в честь победы над Германией не проводились до 1965 года. Что же случилось?
Победа обернулась геополитическим поражением
Я сторонник версии, что за два послевоенных года Иосиф Сталин осознал масштаб своего поражения по итогам Второй мировой войны. Планы кремлевского лидера, мечтавшего о мировой гегемонии, не сбылись. Союз с Гитлером, заключенный в 1939 году, позволил Сталину вернуть под контроль страны Балтии и аннексировать часть Финляндии, Польши и Румынии. Однако амбиции советского лидера простирались вплоть до Ла-Манша.
Многие историки утверждают, что Сталин ожидал, когда Гитлер начнет операцию «Морской лев» и высадит войска на Британские острова. После этого Красная армия должна была ударить в тыл немецким войскам и дойти от Польши до Франции, «освобождая» оккупированные нацистами территории и устанавливая на них свой контроль.
Сталин твердо верил в свою победу и хитрость. Вот почему нападение Германии на СССР 22 июня 1941 года стало для Сталина настоящим шоком, и он нашел в себе силы для обращения к советскому народу в связи с началом войны только 3 июля. Но Ялтинские и Потсдамские соглашения с США и Великобританией вернули Сталину надежду перекроить карту европейского континента.
СССР получил по окончании войны контроль над Восточной Европой и Восточной Пруссией. Но планы Сталина по созданию коммунистических правительств в послевоенных Франции и Италии провалились. Из-под контроля Москвы ушла Югославия, а от Германии Сталину досталась только четвертая часть.
Наверное, именно поэтому Сталин вскоре возненавидел победу, обернувшуюся его геополитическим поражением. И в разрушенной войной стране с числом жертв свыше 20 миллионов царило непраздничное настроение. Поэтому на официальном уровне День победы был предан забвению.
Победа под толстым слоем лака
Никита Хрущев, унаследовавший власть Сталина, ничего в календаре менять не стал. Новый советский лидер принимал участие в командовании фронтами, закончил войну в звании генерал-лейтенанта, но не хотел, чтобы празднование победы ассоциировалось с именем Сталина, культ которого Хрущев разоблачил. К тому же Хрущев откровенно боялся ветеранов Великой Отечественной войны. Миллионы инвалидов, получившие ранения и увечья в боях, стали тяжелой обузой для слаборазвитой советской системы здравоохранения и социального обслуживания.
Чтобы освободить улицы городов от людей с протезами, инвалидов войны отправляли в интернаты в отдаленные районы и даже ссылали на Соловки, где были лагеря политзаключенных. Но какие-то меры социальной поддержки инвалидов Хрущев вынужден был принять. А ветераны войны плохо вписывались в мирную жизнь: в их среде процветали пьянство, преступность, нежелание работать на фабриках и заводах за гроши.
Именно ветераны войны стали движущей силой и организаторами протеста рабочих в Новочеркасске в 1962 году. По приказу Хрущева рабочая манифестация была расстреляна, а активные участники забастовки приговорены к смертной казни. Эти события в конечном итоге привели к отставке самого Хрущева.
Все изменилось после того, как новым советским вождем стал Брежнев. Он понял, что именно ветераны войны могут стать его главным политическим ресурсом. Уже в 1965 году в Москве после 20-летнего перерыва состоялся юбилейный парад Победы, 9 мая опять вернули статус выходного дня. Сам Брежнев приобретает имидж фронтовика, социальная поддержка ветеранов и инвалидов войны стремительно увеличивается.
Параллельно с формированием культа Брежнева формируется культ ветеранов. Участники войны становятся обязательными гостями всех мероприятий - от «Голубого огонька» на телевидении до школьных праздников. Принимаются постановления о монументальной пропаганде Великой Отечественной войны и государственном заказе на производство фильмов о войне.
Памятники героям становятся обязательными для каждого города и села. До 1991 года в СССР было снято около 400 художественных и документальных фильмов о Великой Отечественной войне. Однако бывшие фронтовики были слишком болтливы. Они много рассказывали такого, что бросало тень на священный образ войны: о бездарных командирах, о вшах и болезнях и об ужасах рукопашного боя.
Появилась целая категория писателей-фронтовиков, которые делились «окопной правдой» об изнасилованных немках, о грабежах в немецких городах и советских офицерах, которые вывозили из Германии в СССР полные вагоны с произведениями искусства, фарфора, одежды и бытовой техники. Чтобы пресечь поток сведений, которые дегероизировали советского солдата, ветеранов войны решили подкупить. Из них создали привилегированную касту получателей дефицита.
С 1978 года бывшие фронтовики и вдовы погибших участников войны стали обслуживаться в магазинах вне очереди, им назначали повышенные пенсии, для них составили льготные списки получателей муниципальных квартир. Сначала в системе «Военторг», а потом и в каждом крупном магазине открыли отделы по обслуживанию ветеранов войны, где продавались копченая колбаса и апельсины, недоступные рядовым советским гражданам.
Хрусталь, цветные телевизоры, автомобили, телефонная связь и путевки в санатории превратились в непременный атрибут жизни фронтовиков. Окруженные почетом, уважением и заботой государства ветераны предпочитали не вспоминать неудобное для властей военное прошлое. Правдивая история Великой Отечественной войны покрылась толстым слоем лака из мифов, откровенного вранья и стала несущей конструкцией советской идеологии. А ветераны, их дети и внуки, получавшие от государства щедрые подарки, превратились в лоялистов и опору государственного строя.
Осквернение победы
Сталин победу ненавидел, Хрущев старался не замечать, Брежнев сделал из победы фетиш. Но при этом сакральный смысл победы сохранялся, на самом деле связывая советский народ в единую общность. В каждом таджикском кишлаке, кавказском ауле, украинском селе или русской деревне, в больших и малых городах были свои герои, участники великой войны, память о которых передавалась из поколения в поколение.
День победы 9 мая за 70 лет стал личным праздником и днем памяти для миллионов жителей СССР. В России эту традицию продолжили. У меня дед погиб, защищая Москву в декабре 1941 года. У моей супруги погибли оба деда - один сгорел в танке, другой нашел свою смерть в окопе. Мне, моим детям и внукам никогда не будет стыдно за своих предков, которых мы знаем только по фотографиям в альбомах.
Понятно, что советский солдат потерял статус освободителя еще тогда, когда после окончания Второй мировой войны не вернулся домой, а получил приказ помогать коллаборантам строить социализм в странах Балтии и Восточной Европы. При этом народные восстания в послевоенных ГДР, Венгрии, Польше и Чехословакии подавлялись силой советского оружия. Но те советские солдаты, которые сложили голову за победу на фронтах Второй мировой, точно не были в этом виноваты.
Тем больнее и горше, что Путин надругался над коллективной народной памятью и нагадил в душу тех, кто чтил своих давно ушедших дедов и прадедов. Сначала путинский режим превратил праздник победы в милитаристское шоу, устроив из дня поминовения павших и триумфа мира демонстрацию военной мощи и готовности России к агрессии. А потом ставший мемом лозунг «Можем повторить!» конвертировал в новую реальную войну.
Напав на мирную Украину, разбомбив Киев 24 февраля 2022 года в 4 часа утра, Путин хотел влить молодую и свежую кровь военных побед в дряхлеющее тело своего режима. Крови с тех пор пролилось много, но победы не случилось. Развязав бойню против Украины, Путин мгновенно проиграл, потому что назад для него дороги нет, а впереди только позор и проклятия.
Путин нарядил победу в Великой Отечественной войне в окровавленные мундиры участников «сво», разных отмороженных «ахматов» и вагнеровцев с молотом. Российская пропаганда насильно скрестила 9 мая 1945 года с 24 февраля 2022 года, убеждая всех, что борьба с «укронацистами» есть продолжение войны против фашистов.
И получился монстр, который на алтарь Храма победы, случившейся 80 лет назад, навалил груду тел убитых жителей Украины вперемешку с телами погибших россиян. Храм победы осквернен и превращен в языческое капище. Путину удалось повязать украинской кровью всех граждан России и возложить на них коллективную вину за свои преступления. Чтобы сохранить власть, главарь банды всех делает соучастниками убийства - это закон зоны, в которую превратилась Россия. А на зоне слово пахана - это и есть закон.
Праздник победы стал матрицей для воспроизводства агрессии, диктатуры и ненависти к тем, кто не хочет жить по законам банды. Историю Великой Отечественной войны в России переписали как сборник текстов для черной мессы Путина и его подручных, проповедующих величие русской нации и мессианскую роль России по освобождению западной цивилизации от пороков в виде прав человека и демократии.
Война как единственный источник легитимности
Для Путина война в Украине стала единственным источником его легитимности, неограниченной власти и политического долголетия. Но при этом он распял победу на кресте своих комплексов «маленького человека», дорвавшегося до императорского трона и вынужденного силой доказывать свое величие. А жертвой этих комплексов стали в том числе и представители русского мира, которые в Эстонии каждый год 9 мая возлагают цветы к памятнику «бронзовому солдату».
Но они этого не хотят понять. А понять нужно. Если бы мероприятие с возложением цветов и венков проходило как траурная церемония, нет вопросов. Но каждый раз эту акцию пытаются превратить в вызов эстонскому государству, в символ торжества русского оружия и неизбежности реставрации российского доминирования в странах Балтии.
Поэтому я 9 мая останусь дома и помяну своих погибших на войне предков тихой молитвой и зажженной свечой. Не хочу смешиваться с толпой, одержимой желанием отомстить и повторить. После 24 февраля 2022 года на кладбище к «бронзовому солдату» нужно приходить с просьбой простить за то, что не сберегли его победу, и над соседней страной сегодня реет знамя с нацистской свастикой Z.
В России есть много хороших песен о войне и подвигах. Но когда вы услышите такие слова: «День Победы… Это праздник со слезами на глазах», помните, что слезы эти - кровавые.