АНДРЕЙ КУЗИЧКИН 9 мая в современной России: надругательство над народной памятью

С 1978 года бывшие фронтовики и вдовы погибших участников войны стали обслуживаться в магазинах вне очереди, им назначали повышенные пенсии, для них составили льготные списки получателей муниципальных квартир. Сначала в системе «Военторг», а потом и в каждом крупном магазине открыли отделы по обслуживанию ветеранов войны, где продавались копченая колбаса и апельсины, недоступные рядовым советским гражданам.

Хрусталь, цветные телевизоры, автомобили, телефонная связь и путевки в санатории превратились в непременный атрибут жизни фронтовиков. Окруженные почетом, уважением и заботой государства ветераны предпочитали не вспоминать неудобное для властей военное прошлое. Правдивая история Великой Отечественной войны покрылась толстым слоем лака из мифов, откровенного вранья и стала несущей конструкцией советской идеологии. А ветераны, их дети и внуки, получавшие от государства щедрые подарки, превратились в лоялистов и опору государственного строя.

Осквернение победы

Сталин победу ненавидел, Хрущев старался не замечать, Брежнев сделал из победы фетиш. Но при этом сакральный смысл победы сохранялся, на самом деле связывая советский народ в единую общность. В каждом таджикском кишлаке, кавказском ауле, украинском селе или русской деревне, в больших и малых городах были свои герои, участники великой войны, память о которых передавалась из поколения в поколение.